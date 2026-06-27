Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á: Việt Nam gặp Indonesia

Hấp dẫn bán kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam có thành trình thi đấu vòng bảng đầy ấn tượng tại giải U.18 Đông Nam Á 2026 khi toàn thắng cả 3 trận trước U.18 Kygryzstan, U.18 Philippines, U.18 Malaysia với cùng tỷ số 3-0. Kết quả này đưa cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vào bán kết với vị trí nhất bảng B và chạm trán với đội U.18 Indonesia (nhì bảng A) ở bán kết diễn ra lúc 16 giờ hôm nay.

Libero mới 14 tuổi Quách Thị Hoài Ân đầy tiềm năng trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ẢNH: TVA

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ở bán kết, đội tuyển U.18 Indonesia được đánh giá cao ở khả năng phòng thủ và cũng có những phương án tấn công linh hoạt. Tuy thua chủ nhà U.18 Thái Lan ở bảng A nhưng U.18 Indonesia được dự báo sẽ gây khó khăn cho U.18 Việt Nam ở bán kết.

Trong khi đó đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam có dàn sao trẻ chơi chắc tay như Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Chuyền hai Nguyễn Huyền Trang với khả năng phát động tấn công tốt cũng giúp các mũi đánh của U.18 Việt Nam phát huy. Libero Quách Thị Hoài Ân mới 14 tuổi cũng để lại ấn tượng với khả năng nhanh nhạy, bắt bước một và hỗ trợ phòng thủ hiệu quả.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam quyết tâm vượt qua U.18 Indonesia ở bán kết giải U.18 Đông Nam Á diễn ra hôm nay ẢNH: TVA

Mục tiêu của các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không ngoài chiến thắng trước U.18 Indonesia để giành quyền vào chơi trận chung kết. Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà U.18 Thái Lan được đánh giá cao hơn so với U.18 Philippines. Vì thế nếu không có bất ngờ lớn, 2 nền bóng chuyền hàng đầu khu vực là Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở trận tranh chức vô địch.

Giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á cũng là cơ hội cho các đội, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam trui rèn, hoàn thiện lối chơi nhằm chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á cũng diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 7.



