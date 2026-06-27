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Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á: Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam sẽ chạm trán với kình địch Thái Lan ở chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026.

U.18 Việt Nam đối đầu kình địch Thái Lan

Ở bán kết diễn ra hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam giành chiến thắng chật vật 3-2 trước U.18 Indonesia. Kết quả này đưa cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa giành quyền vào chơi chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á.

Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á: Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan- Ảnh 1.

Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc thi đấu ấn tượng trong màu áo đội U.18 nữ Việt Nam

ẢNH: TVA

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam ở chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á diễn ra lúc 19 giờ ngày mai (28.6) là đội chủ nhà U.18 Thái Lan. Ở bán kết, U.18 Thái Lan có chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước U.18 Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam sở hữu dàn sao trẻ đáng chú ý như Bùi Thị Ánh Thảo, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Châm Anh, chuyền hai Nguyễn Huyền Trang và libero Quách Thị Hoài Ân. Đây là những gương mặt được HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tin tưởng sử dụng ở các trận đấu quan trọng của U.18 Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á: Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam xác định được đối thủ rất đáng gờm ở giải U.18 Đông Nam Á là chủ nhà U.18 Thái Lan

Trong khi đó đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Thái Lan cho thấy nền tảng vững vàng của đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á khi toàn thắng ở vòng bảng sau đó vượt qua U.18 Philippines với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục. U.18 Thái Lan sẽ là thách thức cực đại cho U.18 Việt Nam ở chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á bởi sở hữu dàn tuyển thủ đồng đều và được thi đấu trên sân nhà.

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