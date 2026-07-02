Xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam đấu U.18 Hàn Quốc ở đâu?

Thách thức cho đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam

Ở trận ra quân giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U.18 Đài Loan. Đối thủ đáng gờm nhất của cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa ở bảng đấu này là U.18 Hàn Quốc cũng vượt qua U.18 Ấn Độ với tỷ số 3-0. Với hiệu số phụ tốt hơn, U.18 Việt Nam tạm xếp trên U.18 Hàn Quốc.

Ánh Thảo cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chạm trán với đối thủ đáng gờm U.18 Hàn Quốc ở vòng bảng giải U.18 châu Á diễn ra hôm nay ẢNH: TVA

13 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam chạm trán U.18 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng D. Đội thắng trong trận đấu này sẽ chắc chắn giành tấm vé vào tứ kết và nhiều khả năng xếp nhất bảng để né đối thủ mạnh ở vòng đấu tiếp theo.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam sở hữu dàn sao trẻ với những gương mặt nổi bật như Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Châm Anh (chủ công); Nguyễn Khánh Linh (đối chuyền); Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thùy Linh (phụ công); chuyền hai Nguyễn Huyền Trang. Trước khi tham dự giải U.18 châu Á, U.18 Việt Nam được trui rèn ở giải U.18 Đông Nam Á cũng ở Thái Lan và nhận danh hiệu á quân, chỉ sau chủ nhà.



Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam quyết tâm cho trận đấu then chốt vòng bảng với U.18 Hàn Quốc ẢNH: TVA

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Hàn Quốc cũng cho thấy sự đầu tư tốt cho thế hệ kế thừa, hứa hẹn tạo nên trận đấu gay cấn, hấp dẫn với đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam. Trận đấu tâm điểm bảng D giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam với U.18 Hàn Quốc diễn ra lúc 13 giờ hôm nay. Vietcontent – đơn vị chủ quản của Webthethao và Fanpage Bóng chuyền Việt Nam thông báo sở hữu bản quyền và sẽ phát trực tiếp trên nền tảng Facebook và YouTube mang tên Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).



Giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7.7 tại Thái Lan. Giải thu hút 12 đội gồm Úc, Uzbekistan, Thái Lan, Mông Cổ (bảng A), Trung Quốc, Kazakhstan, Hồng Kông, Kyrgyzstan (bảng B), Nhật Bản, Philippines, Iran, Indonesia (bảng C), Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (bảng D). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội xếp hạng nhất và nhì (tổng cộng 8 đội) vào vòng tứ kết. 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền tham dự giải bóng chuyền nữ U.19 thế giới năm 2027.



