U.18 Việt Nam ra quân thắng tưng bừng Đài Loan ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á

U.18 Việt Nam khởi đầu ấn tượng ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục giữ bộ khung chủ lực vừa đoạt danh hiệu á quân giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á cho trận đấu với Đài Loan ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á. Theo đó, đội hình ra sân của U.18 Việt Nam gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Châm Anh (chủ công); Nguyễn Khánh Linh (đối chuyền); Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thùy Linh (phụ công); chuyền hai Nguyễn Huyền Trang. Thay đổi duy nhất nằm ở vị trí libero khi Lê Thị Hằng được trao cơ hội, thay cho Quách Thị Hoài Ân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam khởi đầu ấn tượng ở giải U.18 châu Á ẢNH: TVA

Nhờ bước chạy đà ở giải U.18 Đông Nam Á cũng tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam nhập cuộc khá ăn ý, tạo thế trận tấn công áp đảo và cũng có những pha bám chắn hiệu quả. Nhờ đó U.18 Việt Nam giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25/11 ở ván 1.

Nỗ lực của các cô gái Đài Loan giúp họ có được thế trận tốt hơn và tạo được những pha bóng giằng co trước U.18 Việt Nam. Tuy nhiên Khánh Linh với những pha bật cao ghi điểm dũng mãnh giúp U.18 Việt Nam giành chiến thắng 25/20 ở ván 2. Sau đó các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bùng nổ trở lại ở ván 3, giành chiến thắng 25/15, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Bùi Thị Ánh Thảo (trái) là tay ghi điểm hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam trước U.18 Đài Loan ẢNH: TVA

13 giờ ngày mai (2.7), đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai bảng D giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á, chạm trán đội U.18 Hàn Quốc. Ở trận ra quân hôm nay, đội U.18 Hàn Quốc đánh bại U.18 Ấn Độ với tỷ số 3-0. Vì thế cuộc chạm trán giữa U.18 Việt Nam với U.18 Hàn Quốc sẽ quyết định ngôi nhất bảng.

Giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7.7 tại Thái Lan. Giải thu hút 12 đội gồm Úc, Uzbekistan, Thái Lan, Mông Cổ (bảng A), Trung Quốc, Kazakhstan, Hồng Kông, Kyrgyzstan (bảng B), Nhật Bản, Philippines, Iran, Indonesia (bảng C), Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (bảng D). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội xếp hạng nhất và nhì (tổng cộng 8 đội) vào vòng tứ kết. 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền tham dự giải bóng chuyền nữ U.19 thế giới năm 2027.



