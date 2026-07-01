Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

U.18 Việt Nam ra quân thắng tưng bừng Đài Loan ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam giành thắng lợi ấn tượng 3-0 trước U.18 Đài Loan ở trận ra quân bảng D, giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á diễn ra hôm nay tại Thái Lan.

U.18 Việt Nam khởi đầu ấn tượng ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục giữ bộ khung chủ lực vừa đoạt danh hiệu á quân giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á cho trận đấu với Đài Loan ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á. Theo đó, đội hình ra sân của U.18 Việt Nam gồm Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Châm Anh (chủ công); Nguyễn Khánh Linh (đối chuyền); Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thùy Linh (phụ công); chuyền hai Nguyễn Huyền Trang. Thay đổi duy nhất nằm ở vị trí libero khi Lê Thị Hằng được trao cơ hội, thay cho Quách Thị Hoài Ân.

U.18 Việt Nam ra quân thắng tưng bừng Đài Loan ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam khởi đầu ấn tượng ở giải U.18 châu Á

ẢNH: TVA

Nhờ bước chạy đà ở giải U.18 Đông Nam Á cũng tại Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam nhập cuộc khá ăn ý, tạo thế trận tấn công áp đảo và cũng có những pha bám chắn hiệu quả. Nhờ đó U.18 Việt Nam giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25/11 ở ván 1.

Nỗ lực của các cô gái Đài Loan giúp họ có được thế trận tốt hơn và tạo được những pha bóng giằng co trước U.18 Việt Nam. Tuy nhiên Khánh Linh với những pha bật cao ghi điểm dũng mãnh giúp U.18 Việt Nam giành chiến thắng 25/20 ở ván 2. Sau đó các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bùng nổ trở lại ở ván 3, giành chiến thắng 25/15, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0. 

U.18 Việt Nam ra quân thắng tưng bừng Đài Loan ở giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á- Ảnh 2.

Bùi Thị Ánh Thảo (trái) là tay ghi điểm hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam trước U.18 Đài Loan

ẢNH: TVA

13 giờ ngày mai (2.7), đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thi đấu lượt trận thứ hai bảng D giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á, chạm trán đội U.18 Hàn Quốc. Ở trận ra quân hôm nay, đội U.18 Hàn Quốc đánh bại U.18 Ấn Độ với tỷ số 3-0. Vì thế cuộc chạm trán giữa U.18 Việt Nam với U.18 Hàn Quốc sẽ quyết định ngôi nhất bảng.

Giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7.7 tại Thái Lan. Giải thu hút 12 đội gồm Úc, Uzbekistan, Thái Lan, Mông Cổ (bảng A), Trung Quốc, Kazakhstan, Hồng Kông, Kyrgyzstan (bảng B), Nhật Bản, Philippines, Iran, Indonesia (bảng C), Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (bảng D). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội xếp hạng nhất và nhì (tổng cộng 8 đội) vào vòng tứ kết. 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền tham dự giải bóng chuyền nữ U.19 thế giới năm 2027.


Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thua quá tiếc trước Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thua quá tiếc trước Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á

Nhiều lần dẫn điểm trước chủ nhà U.18 Thái Lan ở chung kết nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam thua ngược đáng tiếc, đành chấp nhận về nhì ở giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á 2026.

Lịch thi đấu chung kết giải bóng chuyền nữ U.18 Đông Nam Á: Việt Nam chạm trán kình địch Thái Lan

Thắng kịch tính U.18 Indonesia, đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam vào chung kết

Khám phá thêm chủ đề

U.18 Việt Nam thắng tưng bừng trước Đài Loan Đội tuyển bóng chuyền nữ U.18 Việt Nam Giải bóng chuyền nữ U.18 châu Á U.18 Việt Nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận