Kết quả giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan

Giống người tiền nhiệm Trần Đình Tiền, HLV người Ý Federico Rampazzo tiếp tục sử dụng bộ khung chính cho đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam là những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Quốc Dư, Thế Khải, Duy Tuyến... Tuy nhiên lối chơi của đội tuyển Việt Nam có một số thay đổi tích cực như tất cả các cầu thủ đều chủ động phát bóng tấn công từ đầu, gây sức ép lên đối thủ.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam thua Thái Lan ở trận mở màn chặng 1 SEA V.Cup 2026 ẢNH: VFV

Ở ván 1, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội chơi ấn tượng, liên tiếp dẫn điểm trước Thái Lan. Diễn biến ở cuối ván đầy hấp dẫn khi hai bên so kè từng điểm trước khi Thái Lan vươn lên giành chiến thắng "nghẹt thở" 33/31.

Những thay đổi của HLV Federico Rampazzo trong ván 2, đặc biệt mạnh dạn tung tài năng 20 tuổi Tăng Ngọc Hiếu vào sân giúp đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ. Sở hữu chiều cao 1,91 m cùng sức trẻ, chủ công Tăng Ngọc Hiếu là nhân tố mới giúp đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ cho Thái Lan khi có chuỗi ghi điểm ấn tượng, giành chiến thắng 25/18, cân bằng tỷ số 1-1.

Tiếp tục chơi hay ở đầu ván 3 nhưng các học trò HLV Federico Rampazzo mắc nhiều lỗi tấn công lẫn phòng ngự, nhờ đó Thái Lan tận dụng thành công, có mạch lên điểm ấn tượng trước khi giành chiến thắng 25/19.

HLV Federico Rampazzo tiếp tục có những điều chỉnh về con người lẫn lối chơi nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể bứt phá ở ván 4 và tiếp tục mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Đào sâu cách biệt điểm số lên 7 điểm (20/13), đội tuyển Thái Lan kiểm soát thế trận, thoải mái tâm lý và giành chiến thắng 25/16.

Vượt qua đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam với tỷ số 3-1, Thái Lan dẫn đầu bảng B tại SEA V.Cup 2026. 13 giờ ngày mai (16.7), đội tuyển Thái Lan gặp Myanmar còn đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối lúc 13 giờ ngày 17.7. Đội xếp nhất và nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.



