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Thể thao Các môn khác

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam SEA V.Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vượt khó

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam sẽ phải cạnh tranh ngôi nhì bảng B cùng tấm vé còn lại vào bán kết tại chặng 1 giải bóng chuyền nam Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 diễn ra ở Philippines.

Thái Lan toàn thắng ở vòng bảng SEA V.Cup

Sau thắng lợi 3-1 trước đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam ở trận ra quân bảng B SEA V.Cup 2026, hôm nay đội tuyển nam bóng chuyền Thái Lan tiếp tục đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 ở lượt trận cuối.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam SEA V.Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vượt khó- Ảnh 1.

Đội tuyển nam bóng chuyền Thái Lan xếp nhất bảng B tại chặng 1 SEA V.Cup 2026

ẢNH: SAVA

Kết quả trên giúp đội tuyển nam bóng chuyền Thái Lan giành tấm vé đầu tiên vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Tấm vé còn lại ở bảng đấu này sẽ được quyết định ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Myanmar diễn ra lúc 13 giờ ngày mai (17.7).

Tại bảng A, đội tuyển Campuchia tạo bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Philippines với tỷ số 3-2 ở trận ra quân, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng này cũng nhiều khả năng giúp Campuchia giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng bởi ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch là Indonesia được đánh giá rất mạnh, nhiều khả năng sẽ đánh bại cả Campuchia lẫn Philippines.

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Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam SEA V.Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vượt khó- Ảnh 2.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam tranh ngôi nhì bảng B cùng tấm vé vào bán kết SEA V.Cup 2026 với Myanmar

ẢNH: SAVA

HLV người Ý Federico Rampazzo có màn ra mắt chưa như ý khi không thể giúp đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vượt qua Thái Lan. Dấu ấn của đội tuyển Việt Nam ở trận này là những thay đổi ở ván 2, trong đó có việc tung chủ công 20 tuổi Tăng Ngọc Hiếu vào sân và có được ván thắng trước Thái Lan.

Tuy nhiên đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa khắc phục được các điểm yếu cố hữu là sự ổn định, tập trung cho từng thời điểm. Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội liên tục dẫn điểm nhưng lại để mất điểm rất đáng tiếc. Lỗi đánh bóng hỏng, bắt bước một thiếu ổn định, tấn công chưa biến hóa cần được các học trò HLV Federico Rampazzo khắc phục nếu muốn tiến sâu ở SEA V.Cup lần này. Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam là vượt qua Myanmar để giành vé vào bán kết.

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