Lịch thi đấu bóng chuyền Việt Nam hấp dẫn hôm nay: Tái đấu Thái Lan chặng 2 SEA V.Cup

Đối thủ nhiều duyên nợ

Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ với đội tuyển bóng chuyền nam VN ở các giải quốc tế, đặc biệt giải ở khu vực Đông Nam Á. Tại chặng 1 SEA V.Cup vừa qua tại Philippines, đội tuyển VN để thua cả hai trận khi gặp Thái Lan với cùng tỷ số 1-3, đó là trận mở màn vòng bảng và trận tranh hạng ba.

Ở SEA V.League năm ngoái (tiền thân của SEA V.Cup), đội tuyển VN xuất sắc thắng Thái Lan ở chặng 1 (tỷ số 3-1) và chặng 2 (tỷ số 3-2). Ở đấu trường SEA Games, VN và Thái Lan cũng nhiều lần chạm trán. Ở SEA Games 33 năm 2025, VN thua Thái Lan 0-3, còn ở 2 kỳ SEA Games 32 năm 2023, SEA Games 31 năm 2022 chiến thắng thuộc về đội VN.

Đội tuyển bóng chuyền nam VN quyết tâm đòi nợ Thái Lan ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Tại chặng 2 SEA V.Cup, đội tuyển VN nằm bảng B, chạm trán Thái Lan lúc 15 giờ 30 ở lượt trận đầu diễn ra hôm nay, sau đó gặp Myanmar ở lượt trận cuối ngày 24.7. Mục tiêu của thầy trò HLV Federico Rampazzo (Ý) là đòi món nợ để thua Thái Lan ở chặng 1 và chen chân vào tốp 3. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi SEA V.Cup chứng kiến phong độ ấn tượng không chỉ của Thái Lan mà còn những đối thủ mạnh như Indonesia, Campuchia. Trong đó đội tuyển Campuchia tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Indonesia, lần đầu vô địch SEA V.Cup tại chặng 1.

Đội tuyển VN cần sự ổn định

Chưa đầy 2 tháng đảm nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam VN nên HLV Federico Rampazzo vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, định hình lối chơi. Cũng vì thế, tại chặng 1 SEA V.Cup, dàn trụ cột trong những năm gần đây của đội tuyển VN như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Trần Duy Tuyến tiếp tục được sử dụng chính. Các nhân tố mới như Tăng Ngọc Hiếu cũng được trao cơ hội và phần nào thể hiện được khả năng. Tuy nhiên, đội VN vẫn chưa cải thiện các điểm yếu tồn tại nhiều năm qua như khả năng bắt bước một và sự ổn định trong lối chơi. Đơn cử ở 2 trận đấu với Thái Lan tại vòng 1 SEA V.Cup, có những thời điểm VN thi đấu lấn lướt, dẫn điểm đối thủ nhưng không giữ được ưu thế và thua ngược. Nguyễn Ngọc Thuân cùng đồng đội có lúc chơi rất hay nhưng không giữ được sự ổn định. Từ đó các tuyển thủ rơi vào trạng thái tâm lý, mắc nhiều lỗi bắt bước một nên không thể tổ chức tấn công hiệu quả.

Những điều chỉnh nhân sự đã được HLV Federico Rampazzo đưa ra ở chặng 2 SEA V.Cup. Theo đó chuyền hai Trần Hoài Phương, đối chuyền Đinh Văn Phương, phụ công Bùi Xuân Tiến thay thế cho Phan Công Đức, Trần Anh Tú, Lý Văn Chường. Đây là những nhân tố được kỳ vọng giúp đội tuyển VN làm mới lối chơi mỗi khi gặp bế tắc hoặc bị đối thủ bắt bài. Đây cũng được xem là thử nghiệm mới của HLV Federico Rampazzo nhằm giúp lối chơi của VN đa dạng hơn so với đội hình bị đóng khung như hiện nay. Sau 2 chặng của SEA V.Cup, đội tuyển bóng chuyền nam VN tiếp tục trui rèn hướng đến giải đấu quan trọng nhất trong năm 2026 là ASIAD 20 diễn ra tháng 9 tại Nhật Bản.