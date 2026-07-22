Lịch thi đấu chặng 2 giải bóng chuyền SEA V.Cup: Đội tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam bổ sung 3 gương mặt mới cho chặng 2 SEA V.Cup

Chặng 1 SEA V.Cup vừa kết thúc ở Philippines với kết quả đầy bất ngờ khi đội tuyển Campuchia lần đầu lên ngôi vô địch, Indonesia hạng nhì, Thái Lan hạng ba, Việt Nam hạng tư. Hôm nay, các đội bước vào tranh tài chặng 2 diễn ra tại Indonesia, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam (áo đỏ) tái đấu Thái Lan ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Indonesia ẢNH: SAVA

Ở chặng 2, BTC không thay đổi bảng đấu so với vòng 1. Theo đó, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan và Myanmar còn bảng A gồm Indonesia, Philippines và Campuchia.

Ở chặng 1, đội tuyển Việt Nam thất thủ 1-3 trước Thái Lan sau đó thắng Myanmar 3-0, giành quyền vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Tại bán kết, các học trò HLV Federico Rampazzo (Ý) để thua Indonesia với tỷ số 0-3. Gặp lại Thái Lan ở trận tranh hạng ba, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thua 1-3 nên xếp hạng tư.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam quyết tâm cải thiện thứ hạng tại chặng 2 SEA V.Cup ẢNH: SAVA

Với quyết tâm cải thiện thứ hạng ở chặng 2, HLV Federico Rampazzo quyết định thay thế 3 vị trí khi chia tay chuyền hai Phan Công Đức, chủ công Trần Anh Tú, đối chuyền Lý Văn Chường và bổ sung chuyền hai Trần Hoài Phương, đối chuyền Đinh Văn Phương, phụ công Bùi Xuân Tiến. Sự thay đổi này hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án tấn công.

Dàn trụ cột của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam không thay đổi với những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức, Phạm Quốc Dư, Trần Duy Tuyến, Cao Đức Hoàng.

Theo lịch thi đấu chặng 2 SEA V.Cup, đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Thái Lan (15 giờ 30 ngày 23.7), Myanmar (15 giờ 30 ngày 24.7). Đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.