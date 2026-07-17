Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Xác định đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở bán kết SEA V.Cup 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam chạm trán với đối thủ rất mạnh ở bán kết chặng 1 giải bóng chuyền nam Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 diễn ra tại Philippines.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh

Vòng đấu bảng của chặng 1 SEA V.Cup 2026 khép lại sau loạt trận hôm nay, chính thức xác định được 2 cặp đấu hấp dẫn của vòng bán kết.

Tại bảng A, đội chủ nhà Philippines gây thất vọng khi để thua cả 2 trận trước Campuchia (2-3) và Indonesia (0-3). Bảng đấu này cũng ngã ngũ với ngôi đầu thuộc về đội tuyển Indonesia còn Campuchia hạng nhì cũng là 2 đội giành quyền vào bán kết.

Xác định đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở bán kết SEA V.Cup 2026- Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Thuân (phải) được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia ở bán kết chặng 1 SEA V.Cup diễn ra lúc 19 giờ ngày mai tại Philippines

ẢNH: SAVA

Ở bảng B, đội tuyển Thái Lan giành ngôi nhất bảng khi toàn thắng trước đội tuyển Việt Nam (3-1) và Myanmar (3-0). Ngôi nhì bảng thuộc về đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar.

Như vậy, chặng 1 SEA V.Cup chính thức xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết diễn ra vào ngày mai (18.7). Trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ là cuộc đối đầu giữa Thái Lan với Campuchia còn trận bán kết 2 lúc 19 giờ, đội tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia.

Indonesia là đội bóng nhiều năm thống trị khu vực Đông Nam Á với 12 lần đoạt HCV SEA Games. Tháng trước, đội tuyển Indonesia tạo "địa chấn" khi đánh bại Hàn Quốc, lần đầu vô địch Cúp bóng chuyền nam châu Á. Vì thế đây là đối thủ rất đáng gờm, thách thức lớn với đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Xác định đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở bán kết SEA V.Cup 2026- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam ở bán kết chặng 1 giải bóng chuyền SEA V.Cup

ẢNH: SAVA

Với sự dẫn dắt của HLV người Ý, ông Federico Rampazzo, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện. Các trụ cột như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Quốc Dư, Thế Khải, Duy Tuyến tiếp tục được tin tưởng. Bên cạnh đó tài năng trẻ Tăng Ngọc Hiếu cũng được trao cơ hội và phần nào chứng tỏ được khả năng. Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có trận đấu bùng nổ trước Indonesia ở bán kết chặng 1 SEA V.Cup.

Tin liên quan

Đánh bại Myanmar, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup

Đánh bại Myanmar, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vào bán kết SEA V.Cup

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam giành quyền vào bán kết chặng 1 giải bóng chuyền nam Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 sau chiến thắng trước Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam SEA V.Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vượt khó

Kết quả giải bóng chuyền nam SEA V.Cup: Đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

Xác định đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam Đối thủ đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở bán kết SEA V.Cup đội tuyển bóng chuyền Việt Nam SEA V.Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận