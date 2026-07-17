Xác định đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở bán kết SEA V.Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh

Vòng đấu bảng của chặng 1 SEA V.Cup 2026 khép lại sau loạt trận hôm nay, chính thức xác định được 2 cặp đấu hấp dẫn của vòng bán kết.

Tại bảng A, đội chủ nhà Philippines gây thất vọng khi để thua cả 2 trận trước Campuchia (2-3) và Indonesia (0-3). Bảng đấu này cũng ngã ngũ với ngôi đầu thuộc về đội tuyển Indonesia còn Campuchia hạng nhì cũng là 2 đội giành quyền vào bán kết.

Nguyễn Ngọc Thuân (phải) được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia ở bán kết chặng 1 SEA V.Cup diễn ra lúc 19 giờ ngày mai tại Philippines ẢNH: SAVA

Ở bảng B, đội tuyển Thái Lan giành ngôi nhất bảng khi toàn thắng trước đội tuyển Việt Nam (3-1) và Myanmar (3-0). Ngôi nhì bảng thuộc về đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar.

Như vậy, chặng 1 SEA V.Cup chính thức xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết diễn ra vào ngày mai (18.7). Trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ là cuộc đối đầu giữa Thái Lan với Campuchia còn trận bán kết 2 lúc 19 giờ, đội tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia.

Indonesia là đội bóng nhiều năm thống trị khu vực Đông Nam Á với 12 lần đoạt HCV SEA Games. Tháng trước, đội tuyển Indonesia tạo "địa chấn" khi đánh bại Hàn Quốc, lần đầu vô địch Cúp bóng chuyền nam châu Á. Vì thế đây là đối thủ rất đáng gờm, thách thức lớn với đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam ở bán kết chặng 1 giải bóng chuyền SEA V.Cup ẢNH: SAVA

Với sự dẫn dắt của HLV người Ý, ông Federico Rampazzo, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện. Các trụ cột như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Quốc Dư, Thế Khải, Duy Tuyến tiếp tục được tin tưởng. Bên cạnh đó tài năng trẻ Tăng Ngọc Hiếu cũng được trao cơ hội và phần nào chứng tỏ được khả năng. Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có trận đấu bùng nổ trước Indonesia ở bán kết chặng 1 SEA V.Cup.

