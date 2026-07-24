Đánh bại Myanmar, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vào bán kết chặng 2 SEA V.Cup

Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Sau trận thua đáng tiếc 2-3 trước Thái Lan ở lượt trận đầu bảng B diễn ra hôm qua, Nguyễn Ngọc Thuân cùng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam buộc phải thắng Myanmar mới giành tấm vé vào bán kết chặng 2 SEA V.Cup và đã thành công.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam (áo xanh) vào bán kết chặng 2 SEA V.Cup sau chiến thắng trước Myanmar ở trận cuối vòng bảng diễn ra hôm nay ẢNH: SAVA

Myanmar là đội đã để thua Việt Nam 0-3 ở chặng 1 SEA V.Cup, vì thế tái đấu lần này, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội đầy tự tin. HLV người Ý Federico Rampazzo tiếp tục trao cơ hội cho tay đập trẻ Tăng Ngọc Hiếu sát cánh cùng các đàn anh nhằm tích lũy kinh nghiệm, trui rèn bản lĩnh.

Tăng Ngọc Hiếu cùng Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Phương, Đinh Văn Duy thi đấu ấn tượng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25/19 trước Myanmar ở ván 1. Ván đấu thứ 2 chứng kiến nỗ lực đáng khen của các tuyển thủ Myanmar. Họ vượt dẫn 23/21, có cơ hội chiến thắng nhưng các tay đập Việt Nam bùng nổ, ghi 4 điểm liên tiếp để thắng ngược 25/23, qua đó vượt dẫn 2-0 trước Myanmar.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thắng Myanmar ở 2 lần chạm trán tại SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Ở ván 3, đội tuyển Việt Nam và Myanmar so kè quyết liệt từng điểm. Myanmar nhiều lần vượt lên dẫn trước nhưng Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội đeo bám thành công. Cơ hội lại đến với đội tuyển Myanmar khi họ vượt dẫn 22/20 nhưng có chuỗi 5 điểm liên tiếp, giành chiến thắng 25/22, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Như vậy đội tuyển bóng chuyền Việt Nam xếp nhì bảng B, cùng Thái Lan (nhất bảng) vào bán kết chặng 2 SEA V.Cup. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết là đội xếp nhất bảng A (nhiều khả năng là Indonesia).







