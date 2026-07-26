Link xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đấu Thái Lan, chung kết SEA V.Cup hôm nay

Ở bán kết diễn ra hôm qua, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu thăng hoa, tạo bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chung kết. Đây là thành tích rất đáng được ghi nhận bởi Indonesia là đội bóng số 1 khu vực trong nhiều năm là và đương kim vô địch Cúp bóng chuyền châu Á (AVC Cup).

Nguyễn Ngọc Thuân (trái) tỏa sáng cùng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Ở chung kết diễn ra lúc 19 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam gặp lại kình địch Thái Lan. Ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam để thua đáng tiếc 2-3 trước Thái Lan nên quyết tâm đòi nợ. Trước đó ở chặng 1 SEA V.Cup, đội tuyển Việt Nam cũng 2 lần thất bại trước Thái Lan gồm 1 trận ở vòng bảng và trận tranh hạng ba.

Tại chặng 2 SEA V.Cup, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cho thấy sự chuyển biến đáng kể trong lối chơi. Đối chuyền Đinh Văn Phương được bổ sung ngay trước chặng 2 thi đấu khá ấn tượng, giảm tải gánh nặng trên hàng công cho tay đập số 1 Nguyễn Ngọc Thuân. Nhờ đó Nguyễn Ngọc Thuân giữ được trạng thái sung mãn, đạt hiệu suất thi đấu cao với những pha ghi điểm ấn tượng từ tấn công lẫn hỗ trợ bám chắn. Các mũi đánh khác của đội tuyển Việt Nam như Thế Khải, Duy Tuyến cũng chơi hết công suất tạo nên sức mạnh tập thể cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Niềm vui của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam khi giành quyền vào chung kết SEA V.Cup 2026 ẢNH: SAVA

Nếu giữ được phong độ cao như ở trận bán kết trước Indonesia, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đủ sức vượt qua Thái Lan ở chung kết để lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.Cup. Trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ hôm nay và được trực tiếp trên VTV prime, On Sports của VTVcab (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=5aqkD8NNGPY)



