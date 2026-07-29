Hàng thủ Việt Nam cần cẩn trọng trước Singapore

P HONG TỎA 2 BIÊN

Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất với hàng thủ đội tuyển VN là phải tập trung tối đa vào khâu không chiến. Sở hữu chiều cao 1,83 m cùng thể hình dày dặn, Ilhan Fandi là mẫu trung phong mục tiêu điển hình, đủ sức áp đảo phần lớn trung vệ đối phương trong các pha bóng bổng. Điều này đã được chứng minh khi anh bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt cánh trái để mở tỷ số trước Timor Leste, sau khi có một pha lập công khác bị từ chối vì lỗi việt vị ở phút 30. Các trung vệ đội tuyển VN cần chọn vị trí hợp lý, phán đoán tốt điểm rơi và không ngần ngại tranh chấp tay đôi quyết liệt mỗi khi bóng bổng xuất hiện trong vòng cấm, thay vì đứng nhìn đối phương thoải mái bật nhảy.

Thành Chung cần chỉ huy tốt hàng thủ đội tuyển VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cả 2 bàn thắng của Singapore trước Timor Leste đều xuất phát từ những đường tạt cánh: một của Ilhan Fandi, một của Song Ui-young sau đường chuyền của Nakamura. Vì thế, 2 hậu vệ biên của đội tuyển VN cần chơi tập trung hơn để hạn chế tối đa những quả căng ngang nguy hiểm từ 2 hành lang. Việc ngăn chặn từ sớm, gây áp lực ngay khi đối phương chuẩn bị tạt bóng, sẽ giúp giảm đáng kể số tình huống Fandi có cơ hội bật cao dứt điểm trong vòng cấm, đồng thời hạn chế luôn số quả phạt góc mà Singapore có thể giành được. Nếu làm tốt điều này, khung thành của Lê Giang Patrik sẽ an toàn hơn nhiều, bởi tấn công biên gần như là điểm mạnh duy nhất của Singapore và đoàn quân HLV Gavin Lee không thực sự nổi trội trong các pha dàn xếp tấn công trung lộ.

P HẢI KHIẾN F ANDI IM TIẾNG

Về mặt cá nhân, đội tuyển VN cần khóa chặt Ilhan Fandi. Ở trận ra quân đầy khó khăn trước Campuchia, chân sút này thể hiện khả năng dứt điểm sắc sảo bằng một pha khống chế bóng rồi bay người vô lê ấn tượng. Sự kết hợp giữa nền tảng thể hình vượt trội và kỹ thuật xử lý bóng đa dạng khiến Fandi trở thành mối đe dọa thường trực trong cả những tình huống bóng bổng lẫn các pha phối hợp trên mặt đất, khiến hàng thủ đối phương khó lòng đoán định được phương án dứt điểm tiếp theo của anh.

Không phải ngẫu nhiên mà Fandi từng khoác áo 2 đội bóng hàng đầu Thái Lan là BG Pathum United và Buriram United. Anh đang là chân sút số 1 của Singapore với 2 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng đảo quốc sư tử giành trọn 6 điểm, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A.

Chính vì vậy, một phương án đáng cân nhắc với hàng thủ đội tuyển VN là bố trí một trung vệ theo kèm sát Ilhan Fandi xuyên suốt trận đấu, thay vì chỉ phòng ngự khu vực thông thường. Với một tiền đạo có thể hình vượt trội và khả năng dứt điểm đa dạng như vậy, việc kèm người chặt chẽ, hạn chế không gian xoay trở trong vòng cấm sẽ là giải pháp hiệu quả để vô hiệu hóa người nguy hiểm nhất của Singapore. Các trung vệ hiện tại của đội tuyển VN đều đủ khả năng làm được điều đó, và nhiều khả năng Thành Chung, người giỏi đọc tình huống, thi đấu thông minh, quyết liệt, sẽ được giao nhiệm vụ đặc biệt này.

Kết hợp việc khóa chặt 2 hành lang cánh cùng sự tập trung cao độ trong các tình huống bóng bổng, đội tuyển VN hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng A.