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Thể thao Bóng đá Quốc tế

Thủ môn Vozinha rơi vào tình cảnh rất éo le ở Chile, làm thế nào để tháo gỡ bế tắc?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Sau kỳ World Cup 2026 để đời giúp tên tuổi vươn ra toàn cầu, thủ môn Vozinha của Cape Verde bất ngờ đối mặt với một rắc rối mang tính thủ tục ngay khi vừa đặt chân đến bến đỗ mới Colo Colo: anh có thể sẽ không được phép in biệt danh gắn liền với sự nghiệp lên áo đấu.

Quy định khắt khe ở Chile

Theo quy định tại điều 36 của giải vô địch quốc gia Chile, cầu thủ chỉ được in họ cha, họ mẹ hoặc kết hợp cả hai lên lưng áo, có thể kèm chữ cái đầu tên riêng để phân biệt trong trường hợp trùng họ.

Điều lệ này cấm tuyệt đối việc sử dụng biệt danh, tên gọi thân mật hay bất kỳ danh xưng cá nhân nào khác. Nếu quy định không được nới lỏng, thủ môn 40 tuổi có tên thật Josimar Jose Evora Dias sẽ phải khoác áo đấu in "Evora", "Dias" hoặc "Evora Dias". Điều đó đồng nghĩa với việc cái tên Vozinha đã gắn bó với anh từ thời thơ ấu và trở thành một trong những hình ảnh được nhớ đến nhiều nhất tại World Cup 2026 sẽ không còn xuất hiện.

Thủ môn Vozinha rơi vào tình cảnh rất éo le ở Chile, làm thế nào để tháo gỡ bế tắc?- Ảnh 1.

Vozinha có thể sẽ phải dùng tên thật để in lên áo

ẢNH: REUTERS

Vậy đâu là hướng tháo gỡ cho tình huống này? Theo truyền thông Chile, cách duy nhất để Vozinha giữ được biệt danh của mình là Chủ tịch Colo Colo, ông Anibal Mosa, phải thuyết phục được Hội đồng Chủ tịch các CLB tại Chile đồng thuận tuyệt đối trong việc sửa đổi quy định hiện hành. Rõ ràng, đây quá trình không hề đơn giản vì liên quan đến toàn bộ các đội bóng trong giải, chứ không riêng gì Colo Colo.

Nếu không đạt được sự đồng thuận đó, phương án khả dĩ nhất là CLB thương lượng để có một ngoại lệ riêng cho trường hợp đặc biệt này, dựa trên lý do biệt danh Vozinha đã được người hâm mộ bóng đá khắp thế giới biết đến rộng rãi sau World Cup.

Trường hợp nào tương tự?

Đây không phải lần đầu bóng đá chứng kiến một ngôi sao gặp rắc rối với việc sử dụng biệt danh, dù cách xử lý ở các giải đấu khác thường linh hoạt hơn nhiều so với Chile. Tại Ngoại hạng Anh, luật quy định nếu cầu thủ chứng minh được biệt danh của mình đã từng được chấp nhận ở một giải đấu khác, họ vẫn có quyền sử dụng biệt danh đó khi thi đấu tại Anh. Nhờ điều khoản này, Sergio "Kun" Aguero vẫn được in "Kun Aguero" lên áo đấu khi chuyển đến Manchester City, giống như những gì anh từng làm ở Atletico Madrid hay đội tuyển Argentina.

Thủ môn Vozinha rơi vào tình cảnh rất éo le ở Chile, làm thế nào để tháo gỡ bế tắc?- Ảnh 2.

Aguero từng được cấp phép ngoại lệ ở Ngoại hạng Anh

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, việc sử dụng biệt danh hoặc chỉ một phần tên trên áo đấu cũng là chuyện phổ biến ở nhiều giải đấu lớn. Rất đông cầu thủ Brazil chọn cách in vỏn vẹn một biệt danh ngắn gọn lên áo thay vì họ tên đầy đủ. Virgil van Dijk chỉ in tên riêng "Virgil" thay vì họ, xuất phát từ lý do tình cảm gia đình. Memphis Depay khi khoác áo Lyon cũng chỉ dùng tên riêng "Memphis" với lý do tương tự.

Điểm khác biệt lớn nhất trong trường hợp của Vozinha nằm ở việc giải vô địch quốc gia Chile áp dụng quy định cứng nhắc hơn hẳn so với các giải đấu kể trên, không có điều khoản ngoại lệ rõ ràng nào cho biệt danh, bất kể mức độ nổi tiếng của cầu thủ. Điều đó khiến số phận của cái tên Vozinha trên áo đấu Colo Colo giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng đàm phán của CLB với các nhà quản lý giải đấu, thay vì một cơ chế có sẵn như ở nhiều nền bóng đá khác.

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