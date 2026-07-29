Chân sút đáng gờm cao 1,96 m của Indonesia

Ngôi sao mới

Mitchell Baker trở thành tân binh có màn chào sân ấn tượng bậc nhất lịch sử đội tuyển Indonesia, khi lập hat-trick trong trận ra mắt trước Campuchia, giúp đội nhà thắng đậm 5-1.

Mitchell Baker là chân sút lợi hại của Indonesia Ảnh: NAM TRUNG

Tiền đạo 19 tuổi mở tỷ số phút thứ 6 nhờ pha đánh đầu cận thành sau quả tạt của Thom Haye, nhân đôi cách biệt phút 15 khi đệm lòng từ đường chuyền từ cánh phải của Eliano Reijnders, rồi hoàn tất màn trình diễn "5 sao" với bàn thắng đầu hiệp 2, cũng từ một pha đánh đầu.

Chỉ cần 56 phút để Baker được CĐV Indonesia nhớ đến, như ngôi sao không trộn lẫn với bất cứ nhân tố gốc gác nước ngoài nào đội tuyển này đã nhập trong 3 năm qua.

Đáng nói, Mitchell Baker còn rất trẻ (sinh năm 2006), mới nhập tịch Indonesia đầu tháng này. Anh có ông bà ngoại là người Indonesia, sinh ra tại Úc và trưởng thành từ Học viện bóng đá Melbourne Victory. Tuy nhiên, nơi định hình phong cách chơi bóng cho Baker là Mỹ, với nền thể thao học đường đẳng cấp nhất thế giới. Baker từng lập kỷ lục ghi 141 bàn trong 2 năm khi chơi cho Black Rock - nơi liên kết đào tạo bóng đá của trường Northwood (New York), ở cấp độ trung học. Với tài năng nổi trội, Baker được đội bóng Đại học Georgetown chiêu mộ, rồi chơi cho Vermont Green (USL League Two, hệ thống giải bóng đá nhà nghề Mỹ) theo dạng cho mượn.

Ở tuổi 19, dù vừa đá bóng vừa học, nhưng Mitchell Baker đã nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của Indonesia. Được đào tạo đá cắm với tư duy hiện đại, lối chơi gọn gàng (thuần túy chạy chỗ tìm khoảng trống và dứt điểm, đá ít chạm), Baker trở thành miếng ghép hoàn hảo cho triết lý của HLV John Herman. Indonesia dưới thời ông Herman đá tốc độ, triển khai chớp nhoáng và pressing tầm cao, phù hợp với những chân sút trẻ, khỏe và xử lý đơn giản như Baker. Indonesia có tuyến tấn công cực mạnh với Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders… để kiểm soát thế trận, chỉ còn thiếu một tiền đạo biết đứng đúng chỗ và dứt điểm lạnh lùng, như Baker đã làm.

Bài toán khó cho VN

Đội tuyển VN từng thua 0-3 trước đội hình nhập tịch (9/11 cầu thủ đá chính gốc Hà Lan) của Indonesia vào tháng 3.2024, dẫn đến mất vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2026. Sau 2 năm, bộ khung phòng ngự của VN thậm chí còn suy yếu, khi thủ quân Duy Mạnh chấn thương, Văn Hậu, Việt Anh, Thành Chung đã chững lại hoặc xuống phong độ.

Hàng thủ VN sẽ đối đầu "tòa tháp" cao 1,96 m mang tên Baker ra sao, là chi tiết có thể quyết định thành bại trận Indonesia gặp VN trên sân Pakansari ngày 3.8 (lượt 4 bảng A ASEAN Cup 2026). Với tuyến giữa mạnh, đội bóng của HLV Herman đủ sức bơm bóng liên tục cho Baker trổ tài không chiến và sút một chạm.

Việc theo kèm Herman nhiều khả năng được giao cho bộ đôi Thành Chung và Văn Hậu. Trong khi Thành Chung đọc tình huống và phán đoán tốt, Văn Hậu sở hữu chiều cao ổn (1,86 m) và sức bật để bọc lót các pha bóng bổng.

Đội tuyển VN phải bắt chặt Baker, không chỉ bằng cách theo kèm, mà còn là cắt nguồn bóng, cô lập chân sút 19 tuổi với những vệ tinh xung quanh. Đấu pháp này đòi hỏi tổ chức đội hình cao độ, cùng kỷ luật thép, cự ly hợp lý giữa 3 trung vệ và 2 tiền vệ, bên cạnh 2 cánh. Với hàng công mạnh, VN sẽ không để Indonesia thoải mái chơi bóng, mà phải lùi về, đồng nghĩa Baker có nguy cơ bị cô lập. Ông Kim cần cách tiếp cận chủ động hơn, thay vì lùi quá sâu để rồi tan vỡ trước Indonesia đang vô cùng hưng phấn.



