Dự đoán tỷ số trận đội tuyển Việt Nam - Singapore: Thắng cách biệt, giữ sạch lưới

Xuân Son được kỳ vọng sẽ nối dài mạch ghi bàn của mình cho đội tuyển Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình

Vào lúc 20 giờ ngày 31.7, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình sau 2 năm xa cách (kể từ trận gặp Nga ở giải giao hữu tứ hùng năm 2024), để tiếp đón đối thủ Singapore trong lượt trận thứ 3 vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ra quân ấn tượng khi vùi dập Timor Leste đến 7 bàn không gỡ và thủ môn Lê Giang Patrik hầu như không có nhiều việc để làm.

Sau 2 lượt đầu tiên, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A với 2 trận thắng Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam chơi đúng khả năng, dự đoán tỷ số trận đội tuyển Việt Nam sẽ là một chiến thắng trước Singapore.

Đình Bắc và Hoàng Hên cùng ghi bàn trận ra quân gặp Timor Leste ảnh: Đồng Nguyên Khang

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định Singapore đã có 6 điểm nhưng đều trước các đối thủ yếu hơn, trong khi bản thân họ không thể hiện quá nhiều điểm mạnh nổi bật. Thậm chí Singapore đã phải co cụm phòng ngự trước lối chơi tấn công của Campuchia.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: "Đội tuyển Việt Nam nếu thể hiện đúng khả năng của mình sẽ hoàn thành được mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore, nhất là khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Ở trận ra quân, hàng công của chúng ta đã chơi rất ấn tượng khi Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều đã ghi bàn. Tôi dự đoán hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục mạch ghi bàn, trong khi hàng thủ sẽ giữ được sự tập trung.

Tôi kỳ vọng vào một chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0, nơi các tiền đạo của chúng ta sẽ một lần nữa cùng nhau san sẻ trách nhiệm ghi bàn và hàng phòng ngự sẽ giữ sạch lưới trận thứ 2 liên tiếp".

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-0

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