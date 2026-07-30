Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Dự đoán tỷ số trận đội tuyển Việt Nam - Singapore: Thắng cách biệt, giữ sạch lưới

Linh Nhi
Linh Nhi
Sân Mỹ Đình sẽ đón chào đội tuyển Việt Nam sau một thời gian dài chia cách, dự đoán tỷ số trận gặp Singapore sẽ là một chiến thắng thuyết phục.
Dự đoán tỷ số trận đội tuyển Việt Nam - Singapore: Thắng cách biệt, giữ sạch lưới- Ảnh 1.

Xuân Son được kỳ vọng sẽ nối dài mạch ghi bàn của mình cho đội tuyển Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình

Vào lúc 20 giờ ngày 31.7, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình sau 2 năm xa cách (kể từ trận gặp Nga ở giải giao hữu tứ hùng năm 2024), để tiếp đón đối thủ Singapore trong lượt trận thứ 3 vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ra quân ấn tượng khi vùi dập Timor Leste đến 7 bàn không gỡ và thủ môn Lê Giang Patrik hầu như không có nhiều việc để làm.

Sau 2 lượt đầu tiên, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A với 2 trận thắng Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam chơi đúng khả năng, dự đoán tỷ số trận đội tuyển Việt Nam sẽ là một chiến thắng trước Singapore.

Dự đoán tỷ số trận đội tuyển Việt Nam - Singapore: Thắng cách biệt, giữ sạch lưới- Ảnh 2.

Đình Bắc và Hoàng Hên cùng ghi bàn trận ra quân gặp Timor Leste

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định Singapore đã có 6 điểm nhưng đều trước các đối thủ yếu hơn, trong khi bản thân họ không thể hiện quá nhiều điểm mạnh nổi bật. Thậm chí Singapore đã phải co cụm phòng ngự trước lối chơi tấn công của Campuchia.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: "Đội tuyển Việt Nam nếu thể hiện đúng khả năng của mình sẽ hoàn thành được mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore, nhất là khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Ở trận ra quân, hàng công của chúng ta đã chơi rất ấn tượng khi Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều đã ghi bàn. Tôi dự đoán hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục mạch ghi bàn, trong khi hàng thủ sẽ giữ được sự tập trung.

Tôi kỳ vọng vào một chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0, nơi các tiền đạo của chúng ta sẽ một lần nữa cùng nhau san sẻ trách nhiệm ghi bàn và hàng phòng ngự sẽ giữ sạch lưới trận thứ 2 liên tiếp".

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-0

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


Tin liên quan

Thử thách cho đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Thử thách cho đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

Ngay sau khi ASEAN Cup 2026 khép lại, đội tuyển VN sẽ tiếp tục bước vào một giải đấu khu vực mới mang tên FIFA ASEAN Cup, diễn ra từ 24.9 - 3.10. Đây là sân chơi khắc nghiệt hơn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Phòng tuyến đáng lo của đội tuyển Việt Nam

Các đội tốp đầu đồng loạt giành chiến thắng, giải vô địch nữ quốc gia ngày càng hay

Khám phá thêm chủ đề

ASEAN Cup Singapore Vũ Quang Huy Xuân Son Đình Bắc Timor Leste Hoàng Hên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận