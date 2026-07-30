Phòng tuyến đáng lo của đội tuyển Việt Nam

Trước khi vào giải, các chuyên gia cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà đều cho rằng HLV Kim Sang-sik đang có trong tay đội hình mạnh nhất lịch sử từ trước đến giờ. Nhận xét này không có gì sai khi trong tay ông Kim hiện có đến 3 cầu thủ gốc Brazil nhập tịch (Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc) cùng dàn cầu thủ đang ở độ chín như Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung… cộng với các tài năng trẻ vừa giành HCĐ U.23 châu Á như Đình Bắc, Nhật Minh, Trung Kiên…

Hoàng Đức không thể đóng vai trò tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, nhìn vào danh sách hàng tiền vệ của đội tuyển VN, có thể thấy đây là tuyến có lực lượng mỏng nhất, nhất là vị trị tiền vệ trung tâm. Nếu xét đúng nghĩa, ông Kim Sang-sik chỉ có trong tay 3 tiền vệ trung tâm là Quang Hải, Hoàng Đức và Thành Long, trong khi các cầu thủ khác như Hai Long, Hoàng Hên và Ngọc Mỹ đều chơi ở vị trí tiền đạo cánh tại các CLB. Chính vì vậy, Quang Hải và Hoàng Đức gần như phải cày ải suốt trong đội hình chính tuyển VN gần 2 năm qua. Chỉ cần một trong hai cầu thủ này mất phong độ hoặc dính chấn thương, tuyến giữa đội tuyển VN sẽ gặp nhiều bất trắc.

Một vấn đề đáng ngại nữa ở tuyến giữa của đội tuyển VN hiện nay là cả Quang Hải và Hoàng Đức đều có thiên hướng tấn công hơn là giỏi về phòng thủ, nên nếu gặp những đối thủ mạnh như Indonesia hoặc Thái Lan, những đối thủ có tốc độ phản công cao, khoảng trống giữa tiền vệ và hàng thủ sẽ xuất hiện, đặc biệt khi đội dâng cao tìm bàn thắng. Điều này xuất phát từ việc đội hình hiện nay của ông Kim không có một tiền vệ quét đúng nghĩa, như Doãn Ngọc Tân từng làm rất tốt tại AFF Cup 2024.

Lê Phạm Thành Long được xem là tiền vệ quét duy nhất lúc này, nhưng rất ít khi được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở những trận đấu quan trọng. Hơn nữa, với chiều cao chỉ 1,65 m, đánh chặn cũng không phải điểm mạnh của cầu thủ này. Nên nhớ hàng tiền vệ Indonesia hiện nay rất mạnh với các cầu thủ nhập tịch, điển hình như Thom Haye hoặc Ragnar Oratmangoen. Có thể nói Thom Haye chính là "bộ não" của đội tuyển Indonesia khi tất cả các đường chuyền đều qua chân cầu thủ có nhãn quan chiến thuật sắc bén này. Nếu muốn hạn chế tầm hoạt động của Thom Haye, HLV Kim Sang-sik cần có một tiền vệ có sức mạnh tranh chấp tốt để khóa ngòi nổ này của Indonesia.

Một điểm đáng lo nữa của hàng tiền vệ đội tuyển VN là khi đối thủ lùi sâu phòng ngự, khả năng tạo đột biến từ khu trung tuyến nhiều lúc chưa đủ đa dạng, khiến đội phụ thuộc nhiều vào các pha lên bóng ở hai biên hoặc sự tỏa sáng của cá nhân. Với việc đội tuyển VN bộc lộ sức mạnh ở trận gặp Timor Leste, chắc chắn các đội như Singapore hoặc Campuchia sẽ chọn lối chơi lùi sâu phòng thủ dày đặc để hạn chế sức tấn công của các chân sút VN.

Có thể nói các trận gặp Singapore (ngày 31.7) và Indonesia (ngày 3.8) sẽ là thước đo thật sự cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội tuyển VN tại ASEAN Cup năm nay.



