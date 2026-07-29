Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Giải mã thành công hiện tượng U.17 Huế, U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Giải U.17 quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 khép lại hôm nay trên sân Pleiku (Gia Lai) với danh hiệu vô địch thuộc về U.17 PVF.

U.17 PVF lần thứ 5 vô địch giải U.17 quốc gia

U.17 Huế được xem là hiện tượng ở giải U.17 quốc gia 2026 khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để có mặt ở chung kết, chạm trán U.17 PVF. Thế trận tấn công áp đảo được các cầu thủ U.17 PVF tạo ra và được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do công Trần Đình Sơn với pha đệm bóng cận thành.

Giải mã thành công hiện tượng U.17 Huế, U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026- Ảnh 1.

U.17 Huế không thể tạo bất ngờ cho U.17 PVF (áo đỏ) ở chung kết giải U.17 quốc gia 2026

ẢNH: VFF

U.17 PVF tiếp tục duy trì sức ép khiến U.17 Huế phải tập trung phòng ngự. Cũng vì thế đội bóng cố đô gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng để tổ chức tấn công. Phải đến hiệp 2, U.17 Huế mới chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Chấp nhận chơi mạo hiểm, U.17 Huế lộ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự và bị U.17 PVF trừng phạt với cú đúp của Lê Sỹ Bách ở phút 51 và 87.

Giải mã thành công hiện tượng U.17 Huế, U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026- Ảnh 2.

U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026 tại Gia Lai

ẢNH: VFF

Giành chiến thắng chung cuộc thuyết phục 3-0 trước U.17 Huế, đội U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia. Đây là lần thứ năm đội bóng này giành chức vô địch, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Với U.17 Huế việc lần đầu vào chung kết và giành hạng nhì cũng là thành công đáng ghi nhận.


Tin liên quan

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết

Bất ngờ giải U.17 quốc gia: U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết

Vòng bán kết giải U.17 quốc gia 2026 - Cúp Rồng Đỏ tại Pleiku (Gia Lai) chứng kiến bất ngờ khi 2 đội bị đánh giá thấp hơn là U.17 Huế và U.17 PVF giành quyền vào chung kết.

U.17 Thể Công Viettel 1, PVF nối gót Hà Nội vào tứ kết giải U.17 quốc gia

U.17 HAGL thua U.17 Thể Công Viettel, U.17 PVF thắng đậm trận ra quân

Khám phá thêm chủ đề

U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026 U.17 PVF U.17 Huế Giải U.17 quốc gia 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận