Giải mã thành công hiện tượng U.17 Huế, U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026

U.17 PVF lần thứ 5 vô địch giải U.17 quốc gia

U.17 Huế được xem là hiện tượng ở giải U.17 quốc gia 2026 khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để có mặt ở chung kết, chạm trán U.17 PVF. Thế trận tấn công áp đảo được các cầu thủ U.17 PVF tạo ra và được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do công Trần Đình Sơn với pha đệm bóng cận thành.

U.17 Huế không thể tạo bất ngờ cho U.17 PVF (áo đỏ) ở chung kết giải U.17 quốc gia 2026 ẢNH: VFF

U.17 PVF tiếp tục duy trì sức ép khiến U.17 Huế phải tập trung phòng ngự. Cũng vì thế đội bóng cố đô gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng để tổ chức tấn công. Phải đến hiệp 2, U.17 Huế mới chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Chấp nhận chơi mạo hiểm, U.17 Huế lộ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự và bị U.17 PVF trừng phạt với cú đúp của Lê Sỹ Bách ở phút 51 và 87.

U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia 2026 tại Gia Lai ẢNH: VFF

Giành chiến thắng chung cuộc thuyết phục 3-0 trước U.17 Huế, đội U.17 PVF đăng quang thuyết phục giải U.17 quốc gia. Đây là lần thứ năm đội bóng này giành chức vô địch, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Với U.17 Huế việc lần đầu vào chung kết và giành hạng nhì cũng là thành công đáng ghi nhận.



