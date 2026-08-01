ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam vừa không hay, vừa không may

K HI ÔNG K IM LO ÂU

HLV Gavin Lee tự tin tuyên bố đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay sân Mỹ Đình trước nhà ĐKVĐ, nhưng có lẽ đó chỉ là "tâm lý chiến". Nhà cầm quân người Singapore hiểu rõ thực tế rằng đội tuyển VN mạnh hơn hẳn Campuchia, Timor Leste, 2 đội bóng mà ông và các học trò đã đánh bại. Đó là lý do ông Lee không sử dụng tiền đạo cắm Ilhan Fandi, chân sút số 1 của Singapore ở ASEAN Cup 2026. Thay vào đó, Shawal Anuar, cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ được trao niềm tin. Ý đồ của ông Lee rất rõ ràng là Singapore sẽ phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Tài Lộc (giữa) chơi nỗ lực nhưng chưa thể giúp đội tuyển VN chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik dành sự tôn trọng cho Singapore. Ông không thực hiện bất cứ điều chỉnh nhân sự nào so với cuộc đối đầu Timor Leste, tung ra đội hình mạnh nhất. Với Quang Hải - Hoàng Đức ở tuyến giữa và "mũi đinh ba" Đình Bắc - Hoàng Hên - Xuân Son, đội tuyển VN tràn lên tấn công ngay từ đầu. Trong nửa đầu hiệp 1, hàng loạt cơ hội đã được tạo ra, nhưng lần lượt Tiến Anh, Đình Bắc hay Xuân Son không tận dụng thành công. Ông Kim thậm chí đã phải quỳ xuống sân đầy tiếc nuối sau khi chứng kiến Thành Chung bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần. Vài phút sau, Hoàng Đức khiến khung thành Singapore rung chuyển với cú sút xa đưa bóng trúng xà ngang.

Sau 14 pha dứt điểm mà không ghi được bàn thắng, sự thay đổi đến ngay phút 40. Ông Kim rút Đình Bắc ra nghỉ để nhường chỗ cho Tài Lộc. Phản ứng của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đáng chú ý. Ống kính truyền hình nhiều lần bắt cận cảnh gương mặt của thuyền trưởng đội tuyển VN và ông lộ rõ sự sốt ruột.

B Ế TẮC

Trong 45 phút đầu tiên, cách chơi của đội tuyển VN có phần đơn điệu. "Những chiến binh sao vàng" chủ yếu triển khai bóng bên phía cánh phải, nơi Hoàng Hên sẽ nhận bóng ở nách trung lộ rồi tỉa ra biên cho Tiến Anh. Hậu vệ CLB Ninh Bình căng ngang hoặc tạt bóng vào trong cho Đình Bắc, Xuân Son dứt điểm. Nhưng phương án này chưa thực sự hiệu quả. Vì thế, khi Tài Lộc vào sân, đội tuyển VN tấn công mạnh mẽ hơn ở cánh đối diện, Văn Vĩ cũng dâng cao hơn. Một số cơ hội được tạo ra ở khu vực này, nhưng sự khác biệt vẫn chưa xuất hiện sau 70 phút.

Thấy không ăn thua, HLV Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh. Hoàng Hên, Văn Vĩ rời sân, nhường chỗ cho Hai Long và Tuấn Tài. Lúc này, Tài Lộc hoạt động rộng hơn, sẵn sàng lùi sâu để trở thành nguồn cung cấp bóng cho Xuân Son và Hai Long. Chính anh cũng thực hiện 2 pha sút xa nguy hiểm, trong đó có 1 lần đưa bóng đi trúng xà ngang. Trong ngày chơi không hay và may mắn cũng ngoảnh mặt, đội tuyển VN chấp nhận trận hòa 0-0 trước Singapore.

Điều đáng tiếc nhất với đội tuyển VN không nằm ở việc thiếu cơ hội, mà ở khả năng tận dụng. Hàng loạt tình huống thuận lợi lần lượt bị bỏ lỡ theo đủ kiểu: dứt điểm vội vàng thiếu chính xác, sút trúng xà ngang, xử lý thiếu quyết đoán trong vòng cấm đối phương.

Bên cạnh sự phung phí, lối chơi có phần đơn điệu cũng là vấn đề đáng bàn. Việc quá lệ thuộc vào một hướng tấn công quen thuộc bên cánh phải trong cả hiệp 1 khiến Singapore không quá khó khăn để đọc bài và tổ chức phòng ngự. Ngay cả khi ông Kim xoay chuyển sang cánh trái ở hiệp 2, sự khác biệt vẫn chưa thực sự rõ ràng, cho thấy đội tuyển VN cần đa dạng hóa các phương án tấn công hơn nữa, thay vì chỉ dựa vào chất lượng cá nhân của từng cầu thủ. Các tình huống tạt bóng của Tiến Anh, Văn Vĩ hay Tuấn Tài cũng không đạt chất lượng cao.

Một điểm có được khiến đội tuyển VN rơi xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm (2 trận). Trong khi đó, Indonesia đứng nhì bảng với 6 điểm (2 trận), còn Singapore dẫn đầu với 7 điểm (3 trận).