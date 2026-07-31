Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu từ trận gặp Singapore. Ba ngày sau màn so tài trên sân Mỹ Đình, Quang Hải cùng đồng đội sẽ làm khách trên sân Indonesia trong trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng A. Điều đó buộc HLV Kim Sang-sik không chỉ tính cách giành chiến thắng, mà còn phải phân phối thể lực và xoay tua đội hình hợp lý.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế nhờ chiều sâu lực lượng với bộ khung giàu kinh nghiệm cùng nhiều gương mặt trẻ và các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều. Đây là cơ sở để ban huấn luyện linh hoạt hơn trong sử dụng nhân sự ở giai đoạn thi đấu dày đặc.

Thực tế, những giải đấu ngắn ngày không chỉ được quyết định bởi đội hình mạnh nhất mà còn ở khả năng quản lý thể lực. Hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 từng cho thấy giá trị của việc duy trì sự sung mãn cho các trụ cột ở thời điểm quyết định.

HLV Kim Sang-sik cần tính đường dài cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Vì vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc giữa việc tung đội hình mạnh nhất trước Singapore hay giữ sức cho cuộc đối đầu với Indonesia. Với gần một tuần nghỉ sau trận gặp Timor Leste, đội tuyển Việt Nam có lợi thế nhất định để chuẩn bị, nhưng việc sử dụng nhân sự hợp lý vẫn là bài toán then chốt.

Nếu tiến vào chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu tới 7 trận trong 27 ngày. Bởi vậy, mục tiêu không chỉ là đánh bại Singapore, mà còn xây dựng một tập thể đủ chiều sâu và sự ổn định để duy trì phong độ xuyên suốt giải đấu. Giải quyết tốt bài toán nhân sự ngay từ vòng bảng sẽ là nền tảng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.