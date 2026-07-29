Nhà báo Singapore ví Xuân Son như Haaland, ám ảnh chuỗi 16 trận không thắng nổi Việt Nam

Xuân Son khiến đội tuyển Singapore e sợ

Trong bài viết mới nhất, nhà báo nổi tiếng David Lee của The Straits Times mở đầu bằng việc nhắc lại ký ức không mấy vui vẻ của bóng đá Singapore ở ASEAN Cup 2024. Khi đó, Xuân Son đã ghi tới 3 bàn trong hai lượt trận bán kết, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 5-1 để tiến vào chung kết.

Nhà báo của The Straits Times nhận định: “Chân sút cao 1,85 m với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng càn lướt và dứt điểm sắc bén sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với Singapore ở màn so tài diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 31.7”.

Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024 ẢNH: THỤY AN

David Lee gọi Xuân Son với biệt danh là "Haaland Hà Nội", bởi phong cách thi đấu khiến người xem liên tưởng đến siêu sao người Na Uy Erling Haaland. Thậm chí, bài báo còn cho rằng hiệu suất ghi bàn của tiền đạo đội tuyển Việt Nam hiện còn ấn tượng hơn chân sút của Man City.

David Lee phân tích: “Sau khi ghi bàn trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, Xuân Son đã nâng thành tích lên 12 bàn chỉ sau 10 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, anh giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải với 7 bàn thắng, góp công đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Xuân Son là cầu thủ đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam”.

Không chỉ là Haaland, Xuân Son còn biết chơi như Harry Kane

David Lee cũng dành nhiều lời khen cho sự toàn diện trong lối chơi của Xuân Son. Theo ông, ở trận thắng Timor Leste, tiền đạo nhập tịch không chỉ đóng vai như Haaland mà còn nhiều thời điểm chơi như Harry Kane, thường xuyên lùi sâu làm bóng, kết nối với tuyến giữa và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

David Lee nhấn mạnh: “Chính nhờ khả năng phối hợp này mà Hoàng Hên, Quang Hải hay đặc biệt là Đình Bắc có nhiều khoảng trống để tỏa sáng. Đình Bắc đã lập hat-trick, còn hàng công Việt Nam ghi tới 7 bàn. Dù vậy, khi chia sẻ sau trận đấu, Xuân Son khiêm tốn và chỉ khẳng định mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch”.

Bên cạnh Xuân Son, nhà báo của Singapore cũng lưu ý HLV Kim Sang-sik hiện còn sở hữu hai cầu thủ gốc Brazil khác là Hoàng Hên và Tài Lộc, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án tấn công đa dạng.

Xuân Son chắc chắn là một trong những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn nhất ở trận đấu với Singapore ẢNH: THỤY AN

Không chỉ đánh giá cao sức mạnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam, The Straits Times còn nhắc đến thống kê khiến người hâm mộ Singapore khó lạc quan.

David Lee nhắc lại: “Kể từ chiến thắng 1-0 ở chung kết Tiger Cup 1998, Singapore đã ám ảnh khi trải qua 16 trận liên tiếp không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam, với thành tích 7 trận hòa và 9 thất bại. Đội tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu phong độ rất ấn tượng khi duy trì chuỗi 18 trận bất bại, trở thành ứng viên số một cho chức vô địch ASEAN Cup 2026”.

Đáng chú ý, ở phần cuối bài phân tích, David Lee cũng dẫn lại phát biểu của HLV Kim Sang-sik trước màn tiếp đón Singapore: "Chúng tôi là đương kim vô địch nên khó áp lực trong việc bảo vệ danh hiệu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung cho từng trận đấu. Muốn chiến thắng, toàn đội phải chiến đấu như một tập thể, kiểm soát tốt thế trận và tận hưởng trận đấu".