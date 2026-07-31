Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam: Bài toán khó vì mức giá 'khủng' 3 triệu USD

78 TỈ ĐỒNG CHO 20 TRẬN ĐẤU

Theo nguồn tin của Thanh Niên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đơn vị truyền thông hay doanh nghiệp nào tại VN chính thức sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026. Nguyên nhân chính xuất phát từ mức giá vượt xa kỳ vọng. FIFA đã ủy quyền cho đại lý cấp 1 phân phối bản quyền truyền hình giải đấu trên lãnh thổ các quốc gia tham dự. Tổng số trận của cả giải năm nay là 20 trận, gồm 13 trận của Division 1: nhóm các đội tuyển mạnh nhất (trong đó có VN), với 12 trận vòng bảng và 1 trận chung kết; ngoài ra có 7 trận của Division 2. Mức giá được đại lý chào bán ở VN lên tới khoảng 3 triệu USD (78 tỉ đồng).

HLV Kim Sang-sik và các trợ lý đội tuyển VN tham dự giải đấu khu vực lần đầu tiên do FIFA quản lý ẢNH: NGỌC LINH

Đây là một con số khổng lồ, đặt các đơn vị muốn mua bản quyền vào thách thức lớn về giải pháp thương mại: liệu có thể kêu gọi đủ nguồn tài trợ và quảng cáo để bù đắp chi phí vận hành, sản xuất hay không? Nếu không tìm được lời giải cho bài toán doanh thu, rủi ro thua lỗ là nhãn tiền, khiến chưa một đơn vị nào dám mạo hiểm xuống tiền. Được biết đã có ít nhất một doanh nghiệp lớn đứng ra tiến hành đàm phán, song đôi bên vẫn chưa thể chốt được thỏa thuận cuối cùng do khoảng cách về giá trị hợp đồng.

G IẢI ĐẤU LỊCH SỬ VỚI QUY MÔ HOÀN TOÀN MỚI

Sự e dè của thị trường càng làm dấy lên nỗi lo của người hâm mộ VN. FIFA ASEAN Cup không đơn thuần là giải vô địch Đông Nam Á quen thuộc (ASEAN Cup), mà là giải đấu quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do chính FIFA trực tiếp quản lý và điều hành.

Điểm nhấn quan trọng là giải được xếp lịch nằm trọn trong khung FIFA Days, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những ngôi sao đang thi đấu nước ngoài. Quan trọng hơn, kết quả các trận đấu sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh đó quy mô giải đấu cũng được mở rộng đáng kể khi vượt ra ngoài ranh giới 11 liên đoàn bóng đá thành viên AFF. Theo công bố chính thức từ FIFA, giải được chia thành 2 hạng đấu: Division 1 tổ chức tại Indonesia với bảng A gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Singapore; bảng B: VN, Thái Lan, Philippines, Pakistan. Division 2 tổ chức tại Hồng Kông với bảng A gồm Hồng Kông, Myanmar, Brunei; bảng B: Campuchia, Lào, Timor Leste.

Với VN, bảng đấu quy tụ các đối thủ duyên nợ tại khu vực cũng như sự hiện diện của Pakistan, hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, để không bị mất cơ hội xem toàn bộ giải đấu, khán giả rất cần những nỗ lực tháo gỡ khó khăn từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác bản quyền trong thời gian sớm nhất.