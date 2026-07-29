Báo Trung Quốc: ‘Chúng ta từ chối FIFA ASEAN Cup vì chiến lược, không phải e sợ’

Đội tuyển Trung Quốc hướng đến Asian Cup 2027

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Trung Quốc là một trong những khách mời được FIFA mời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách hạt giống. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã quyết định từ chối lời mời, nhường quỹ thời gian FIFA Days để tổ chức giải giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh.

163 Sports và Sohu cho biết ngay sau quyết định này, nhiều CĐV Trung Quốc đã phản ứng dữ dội, cho rằng đội nhà rút lui vì lo ngại áp lực ở một giải đấu chính thức hoặc e ngại nguy cơ gây thất vọng trước các đội Đông Nam Á đang tiến bộ nhanh. Tuy nhiên, hai tờ báo này cho rằng đó là cách nhìn chưa đầy đủ.

Đội tuyển Trung Quốc thay đổi kế hoạch, từ chối tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Truyền thông Trung Quốc phân tích, sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027, đội tuyển nước này rơi vào bảng C với các đối thủ Iran, Syria và Kyrgyzstan. Đây đều là những đội bóng có lối chơi giàu thể lực, tốc độ và thiên về tranh chấp, hoàn toàn khác với phong cách kỹ thuật, phối hợp ngắn của các đại diện Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc muốn tận dụng quỹ thời gian FIFA Days để thi đấu với những đối thủ có phong cách tương đồng như Uzbekistan, Tajikistan, Palestine và CHDCND Triều Tiên, qua đó mô phỏng sát nhất môi trường cạnh tranh ở Asian Cup.

163 Sports nhận định: "Nếu mục tiêu là Asian Cup thì mọi trận đấu chuẩn bị cũng phải phục vụ cho Asian Cup. Việc đánh bại các đội yếu hơn chỉ mang lại sự tự tin ngắn hạn, trong khi những trận đấu với các đối thủ mạnh mới giúp bộc lộ vấn đề thật sự của đội tuyển Trung Quốc".

Lựa chọn của đội tuyển Trung Quốc bị nghi ngờ

Dù phần lớn ủng hộ định hướng chiến lược, các tờ báo Trung Quốc cũng thừa nhận quyết định này tiềm ẩn không ít rủi ro. 163 Sports cho rằng FIFA ASEAN Cup vẫn là một giải đấu chính thức, nơi các cầu thủ được trải nghiệm áp lực thật về điểm số, thành tích và tâm lý thi đấu. Trong khi đó, các giải giao hữu dù được tổ chức công phu vẫn khó tạo ra bầu không khí cạnh tranh tương tự.

Tờ báo đặt câu hỏi liệu bóng đá Trung Quốc có đang quay trở lại "vòng luẩn quẩn" từng tồn tại nhiều năm, khi luôn tìm cách bảo vệ mình trước áp lực thay vì đối mặt với những thử thách thực sự.

Trong khi đó, Sohu cho rằng việc đội tuyển Trung Quốc không dự FIFA ASEAN Cup chẳng khác nào một "canh bạc". Nếu đội tuyển Trung Quốc thể hiện tốt trước các đối thủ mạnh ở giải giao hữu Trùng Khánh và sau đó đạt thành tích khả quan tại Asian Cup 2027, quyết định này sẽ được xem là đúng đắn. Ngược lại, mọi chỉ trích sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ tổ chức giải giao hữu trong nước, chuẩn bị cho Asian Cup 2027 ẢNH: REUTERS

Tờ Sina Sports lại nhìn vấn đề theo góc độ kinh tế và chiến lược. Tờ báo cho biết FIFA ASEAN Cup có tổng quỹ thưởng khoảng 4 triệu USD, riêng các đội khách mời còn nhận phí tham dự đáng kể. Tuy nhiên, theo Sina Sports, điều quý giá nhất với đội tuyển Trung Quốc không phải tiền thưởng mà là quỹ thời gian thi đấu quốc tế vốn rất hạn chế.

Bài bình luận cho rằng FIFA ASEAN Cup chủ yếu hướng đến mục tiêu phát triển thị trường bóng đá Đông Nam Á và đội tuyển Trung Quốc được mời vì sức hút thương mại rất lớn. Sina Sports viết rằng lần này bóng đá Trung Quốc đã lựa chọn từ bỏ lợi ích ngắn hạn để ưu tiên mục tiêu dài hạn. Theo tờ báo, đây là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy đội tuyển đã biết xác định rõ ưu tiên thay vì cố gắng theo đuổi mọi mục tiêu cùng lúc.