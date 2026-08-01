Đội tuyển Việt Nam hòa Singapore chưa phải dấu chấm hết, bài học đắt giá trước đại chiến Indonesia

Trận hòa 0-0 trước Singapore là kết quả khiến đội tuyển Việt Nam tiếc nuối. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, hai lần đưa bóng dội xà ngang nhưng vẫn không thể ghi bàn. Một điểm có được giúp Việt Nam duy trì cơ hội đi tiếp, song cũng mang đến nhiều bài học đáng giá cho HLV Kim Sang-sik và các học trò. Trước chuyến làm khách trên sân Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng rút ra những bài học để tránh lặp lại sai lầm.

Tài Lộc tung cú dứt điểm rất căng nhưng thủ môn Singapore đã chơi tốt

Hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề lớn

Điều đáng tiếc nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ngay trong hiệp một, Đình Bắc, Thành Chung, Xuân Son, Hoàng Hên rồi Hoàng Đức đều có những cơ hội rất rõ ràng. Sang hiệp hai, Tiến Anh và Tài Lộc tiếp tục khiến khán giả tiếc nuối với những pha dứt điểm chệch cột hoặc trúng xà ngang.

Đội tuyển Việt Nam rút ra bài học gì sau trận hòa đáng tiếc trước Singapore?

Việc tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng khiến mọi ưu thế về thế trận trở nên vô nghĩa. Trước những đối thủ phòng ngự số đông như Singapore, chỉ một khoảnh khắc thiếu chính xác cũng đủ khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá.

Cần đa dạng hơn trong cách tiếp cận

Singapore chủ động lùi sâu với đội hình thấp và bịt kín khu vực trung lộ. Trong bối cảnh đó, đội tuyển Việt Nam chủ yếu triển khai bóng ra hai biên rồi thực hiện các quả tạt vào vòng cấm.

Dù Tiến Anh hoạt động rất năng nổ bên cánh phải, phần lớn những tình huống đưa bóng vào trong đều bị hàng thủ Singapore hóa giải. Khi phương án đánh biên không còn hiệu quả, đội tuyển Việt Nam thiếu những pha phối hợp trung lộ hoặc các tình huống đột phá cá nhân đủ sắc bén để tạo khác biệt.

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối với trận hòa ở lượt trận thứ hai ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sau trận đấu rằng khả năng pressing và tổ chức lối chơi của đội chưa đạt yêu cầu, đồng thời cho biết ban huấn luyện sẽ họp để điều chỉnh trước các trận đấu tiếp theo.

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân phần nào tạo ra sự hưng phấn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khi gặp một đối thủ có tổ chức tốt hơn như Singapore, mọi khoảng trống đều bị thu hẹp và những sai số trong xử lý lập tức bị trừng phạt.

HLV Kim Sang-sik cho rằng các cầu thủ có phần nôn nóng ở những pha xử lý cuối cùng. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam thiếu sự bình tĩnh trong thời điểm quyết định, đặc biệt trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Indonesia sẽ là bài kiểm tra thực sự

Trận hòa khiến đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tạm xếp sau Singapore cùng Indonesia trên bảng A. Điều đó đồng nghĩa cuộc đối đầu với Indonesia vào ngày 3.8 sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải xốc lai tinh thần và cả chiến thuật để đấu Indonesia ảnh: minh tú

So với Singapore, Indonesia sở hữu lối chơi giàu tốc độ, cường độ pressing cao và khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời duy trì sự tập trung ở cả hai đầu sân, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Xét ở góc độ tích cực, trận hòa trước Singapore đến đúng thời điểm để HLV Kim Sang-sik nhìn rõ những điểm còn hạn chế của đội bóng. ASEAN Cup 2026 vẫn còn chặng đường phía trước, và nếu biết rút ra bài học từ màn trình diễn tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể lấy lại lợi thế trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch.