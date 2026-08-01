Lịch thi đấu bảng B ASEAN Cup 2026 hôm nay: 'Voi - hổ' tranh ngôi đầu

Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Anthony Hudson đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân nhà để sớm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Những ngày qua, "Voi chiến" liên tục duy trì cường độ tập luyện cao tại Trung tâm huấn luyện BGTC 3 (Pathum Thani), với trọng tâm là hoàn thiện chiến thuật và tăng cường sự gắn kết giữa các vị trí. Tuy không góp mặt tại chiến dịch lần này nhưng cựu đội trưởng Theerathon Bunmathan (36 tuổi) vẫn khẳng định đội tuyển Thái Lan là tập thể mạnh nhất Đông Nam Á và hoàn toàn đủ khả năng chinh phục chức vô địch lần thứ 8 trong lịch sử giải đấu. Bên cạnh đó, Theerathon đặc biệt đánh giá cao sự kết hợp giữa lớp cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và thế hệ trẻ đầy triển vọng trong đội hình hiện tại. Theo anh, chính sự cân bằng này sẽ giúp "Voi chiến" duy trì tính cạnh tranh ở chặng đường dài. Cựu hậu vệ sinh năm 1990 tin rằng các đàn anh sẽ đóng vai trò dẫn dắt, trong khi những gương mặt trẻ mang đến nguồn năng lượng và khát khao để cùng hướng tới mục tiêu lớn nhất tại giải năm nay. Bên cạnh các trụ cột giàu kinh nghiệm, những gương mặt trẻ như Chawalwit Saewalee và hậu vệ cánh Uzma Ma Thiangkam cũng đang nỗ lực ghi điểm trong mắt ban huấn luyện "Voi chiến".

Sarach Yooyen (phải) đóng vai trò dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Thái Lan ẢNH: AFP

Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng B và được đánh giá rất khó chơi. HLV Tan Cheng Hoe tin rằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Lào tại Kuala Lumpur vừa qua sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho các học trò, trước khi Malaysia bước vào trận đại chiến nảy lửa với Thái Lan. "Chúng tôi biết Thái Lan sở hữu dàn sao đẳng cấp và lại được thi đấu trên "chảo lửa" Rajamangala. Vì vậy, Malaysia phải chuẩn bị tâm lý cho một trận đấu khốc liệt hơn nhiều. Các học trò của tôi đã học được nhiều bài học về tinh thần tập thể. Sự gắn kết sẽ là chìa khóa tối quan trọng khi chúng tôi đối đầu với Thái Lan", ông Tan Cheng Hoe cho biết. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào lối chơi, "Hổ Malaya" vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cầu thủ nhập tịch đã ngoài 30 tuổi như Paulo Josue, Endrick, Ezequiel Aguero hay Mohamadou Sumareh. Đáng tiếc cho Malaysia là ở trận đấu này tiền vệ Endrick sớm chia tay giải vì chấn thương. Cầu thủ kỳ cựu này đã đóng góp lớn vào lối chơi giúp "Hổ Malaya" có 2 trận toàn thắng trước Myanmar và Lào.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Thái Lan. "Voi chiến" thắng 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Trong đó, Thái Lan từng đánh bại Malaysia 3-0 và 1-0 ở hai lần gặp gần đây trên sân nhà. Với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, Thái Lan được đánh giá cao hơn ở cuộc đối đầu này.

Cũng tại bảng B, đội tuyển Lào sẽ tiếp đón Philippines trên sân nhà vào lúc 17 giờ cùng ngày 1.8. Đây là thời điểm mà các học trò HLV Vladica Grujic cần quên đi 2 thất bại nặng nề để hướng tới mục tiêu có điểm số đầu tiên. Ở bên kia chiến tuyến, Philippines vừa có thất bại gây sốc trong trận mở màn trước Myanmar ngay sân nhà. Xét tương quan lực lượng, Philippines được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Lào.