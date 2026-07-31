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Highlight Timor Leste 0-3 Indonesia: Thắng nhẹ nhàng | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight Timor Leste 0-3 Indonesia: Thắng nhẹ nhàng | ASEAN Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Indonesia vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Indonesia có thêm sự tự tin trước những trận đấu quyết định sắp tới.

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