Cựu cầu thủ, BLV Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Trịnh Quốc Hưng từng khoác áo các CLB Hàng không Việt Nam và Hà Nội ACB ở vị trí tiền vệ. Khi sự nghiệp đang phát triển, anh gặp chấn thương nặng trong trận tranh suất tham dự V-League 2006 và giải nghệ vào năm 2009.

Sau đó, Quốc Hưng theo học HLV, tham gia đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội. Anh phụ trách nhiều lứa U.14 đến U.17, trong đó cùng đội U.15 Hà Nội giành HCB tại giải U.15 quốc gia năm 2010.

Để lại dấu ấn với nghề bình luận

Rời công tác huấn luyện, Quốc Hưng chuyển sang làm bình luận viên thể thao. Từ các trận bóng đá phong trào, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình nhờ chất giọng gần gũi và những phân tích giàu chuyên môn. Ngoài bóng đá, anh còn tham gia bình luận nhiều môn thể thao khác. Tại World Cup 2026, Quốc Hưng vẫn góp mặt trong nhiều chương trình bình luận và phân tích các trận đấu.

Cựu cầu thủ, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương

Sự ra đi đột ngột của Quốc Hưng khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ tiếc thương. Nhiều người nhớ đến anh như một đồng nghiệp khiêm nhường, tận tâm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dành trọn tình yêu cho bóng đá.

Trong số những lời tiễn biệt, chia sẻ của BLV Quang Huy nhận được nhiều sự đồng cảm: "Có những người mới đây thôi họ còn hiện diện quanh ta, thoáng chốc đã trở thành những hoài niệm và ký ức không thể nào quên".

Theo Quang Huy, Quốc Hưng là người đồng nghiệp gần gũi, cầu tiến và luôn hết mình với nghề. "Cuộc đời Quốc Hưng gắn liền với trái bóng, từ khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã có ước mơ được làm BLV. Cuối cùng, Quốc Hưng đã sống trọn vẹn với đam mê bất tận của mình", BLV Quang Huy chia sẻ.