Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 29.7 cho biết các vụ vi phạm liên quan đến máy bay không người lái (drone) trong thời gian diễn ra World Cup 2026 đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh. Theo cơ quan này, việc ngăn chặn các drone bay trái phép sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu khi Mỹ chuẩn bị tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn trong những năm tới.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự và được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico. Với hàng triệu cổ động viên đổ về các thành phố chủ nhà, giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn trở thành phép thử quan trọng đối với năng lực bảo đảm an ninh của nước chủ nhà. Bên cạnh các nguy cơ truyền thống, sự phổ biến của drone dân dụng đã tạo ra thách thức mới khi những thiết bị này có thể xâm nhập vùng cấm bay, ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng an ninh, trực thăng giám sát và thậm chí đe dọa an toàn hàng không.

FBI siết quản lý drone sau World Cup 2026, chuẩn cho Super Bowl và Olympic Los Angeles

Phát biểu tại buổi họp báo ở Los Angeles, ông Patrick Grandy, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI tại Los Angeles, cho biết FBI đã trưng bày nhiều chiếc drone bị thu giữ tại sân vận động SoFi và khu vực dành cho người hâm mộ ở LA Coliseum trong thời gian World Cup diễn ra.

Theo ông Grandy, FBI phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã thu giữ hơn 700 drone trên toàn nước Mỹ vì vi phạm các lệnh hạn chế bay tạm thời được áp dụng quanh các địa điểm tổ chức World Cup. Riêng tại Los Angeles, lực lượng chức năng đã thu giữ 59 drone, đồng thời lập biên bản xử lý những người điều khiển.

FBI cho biết phần lớn các trường hợp vi phạm không xuất phát từ mục đích phá hoại mà do người điều khiển không nắm rõ hoặc phớt lờ các quy định về vùng cấm bay được thiết lập trong thời gian diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng dù vô tình hay cố ý, mọi hành vi xâm nhập vùng cấm đều có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng.