Sao trẻ Phi Hoàng chia tay CLB Đà Nẵng: Thử thách bản thân ở bến đỗ mới

CLB Đà Nẵng cũng muốn làm mới

Việc Phi Hoàng nói lời chia tay bóng đá Đà Nẵng vào thời điểm này được xem khá bất ngờ. Theo hợp đồng đào tạo trẻ ký với đội bóng sông Hàn, tuyển thủ U.23 Việt Nam này sẽ còn khoác áo CLB Đà Nẵng đến đầu năm 2029.

Ở CLB Đà Nẵng, chỉ những cầu thủ trẻ không đáp ứng chuyên môn hoặc không nằm trong kế hoạch của BHL đội một mới được tạo điều kiện thanh lý hợp đồng sớm để tìm hướng đi khác. Với Phi Hoàng, anh không chỉ là gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại mà theo tiết lộ của HLV Lê Đức Tuấn, cầu thủ này còn là nhân tố rất quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội bóng trong tương lai.

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng trong màu áo CLB Đà Nẵng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Sau khi vất vả trụ hạng ở mùa giải trước, CLB Đà Nẵng đã chia tay khá nhiều cầu thủ. Trong đó có những gương mặt từng trưởng thành từ tuyến trẻ và có nhiều đóng góp như tiền vệ Đặng Anh Tuấn, thủ môn Phan Văn Biểu, trung vệ Lê Văn Hưng, tiền vệ Hữu Dũng… "Chất Đà Nẵng" ở đội bóng sông Hàn vốn đã nhạt, nay lại càng phai nhạt nhiều.

Vì lẽ đó, trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới cũng như giai đoạn tiếp theo, HLV Lê Đức Tuấn khá ưu tiên lực lượng trẻ của CLB. Trong đó, Phi Hoàng đóng vai trò hạt nhân bởi ở thời điểm hiện tại, tuyển thủ U.23 này chính là gương mặt sáng nhất, cả về chuyên môn lẫn hình ảnh của đội bóng sông Hàn.

Thế nhưng, ngay sau khi đội bóng tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, Phi Hoàng liên tục đề nghị được thanh lý hợp đồng sớm. Theo cầu thủ này, anh cần một môi trường mới để thử thách bản thân và phát triển tài năng.

Ở góc độ nào đó, có thể đội bóng sông Hàn không có nhiều tham vọng và thực lực để Phi Hoàng có thể cải thiện thành tích cá nhân. Thêm vào đó, tuyển thủ này cũng sắp hết tuổi U.23 trong khi để giành được vị trí ở đội tuyển quốc gia ở thời điểm này hoàn toàn không đơn giản. Thế nên, dù lãnh đạo đội bóng sông Hàn đã nhiều lần từ chối đề nghị của Phi Hoàng nhưng mới đây, anh đã được toại nguyện nhờ sự tác động từ nhiều phía.

Phi Hoàng (phải) cần một môi trường mới để thử thách bản thân và phát triển tài năng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Phi Hoàng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, Ban huấn luyện, các HLV tuyến trẻ, các đồng đội đã đồng hành cùng anh suốt 10 năm qua. Anh cũng không quên cảm ơn người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đã luôn yêu thương, cổ vũ, động viên mình trong thời gian anh khoác lên mình màu áo cam, từ những trận đấu ở các giải trẻ cho đến đấu trường V-League. Theo nhiều nguồn tin, điểm đến tiếp theo của Nguyễn Phi Hoàng là CLB Công an TP.HCM.

Về phía CLB Đà Nẵng, dù không giữ được Phi Hoàng nhưng HLV Lê Đức Tuấn cũng đã kịp chiêu mộ được khá nhiều tân binh. Ngoài tiền vệ Võ Huy Toàn từ CLB Công an TP.HCM quay về tái ngộ đội bóng cũ, đội bóng sông Hàn đã có được chữ ký của thủ môn Đỗ Sỹ Huy từ CLB PVF và tiếp tục giữ chân trung vệ Vũ Văn Sơn theo hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội cùng bản hợp đồng 4 năm với hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc từ CLB Thể Công Viettel.

Về phía ngoại binh, sau khi giữ chân tiền vệ Lopez Pissano, đội bóng sông Hàn đã chiêu mộ trung vệ Fracchia Moreira Matias (người Uruguay) để gia cố hàng thủ còn trên hàng công, tiền đạo Milan Makaric đã được thay thế bằng chân sút người Serbia Ivan Saponjic (sinh năm 1997). Mới đây, CLB Đà Nẵng tiếp tục trình làng bản hợp đồng mới được đánh giá khá chất lượng là tiền vệ phòng ngự Yvo Calleros người Uruguay.

Với lực lượng khá đầy đặn cùng sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng đội bóng sông Hàn sẽ không còn lận đận như những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Đà Nẵng cũng phải nhìn lại thực lực của mình để đặt ra mục tiêu vừa sức thay vì cứ đòi… đua tốp như trước.