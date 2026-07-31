Chất V-League ở U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 VN đã chính thức hội quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ từ ngày 29.7. Đợt tập trung lần này diễn ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn (đến hết ngày 6.8) nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch tổng thể. Đây là thời điểm then chốt để ban huấn luyện rà soát, đánh giá phong độ và sự gắn kết của các cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Trong lần hội quân này, danh sách U.23 VN quy tụ 29 cầu thủ, trong đó có nhiều cái tên đã góp mặt tại VCK U.23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China hồi tháng 3.

Trên băng ghế huấn luyện, vì HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển VN tại ASEAN Cup 2026, nên trợ lý Đinh Hồng Vinh nắm quyền ở đội U.23.

Lê Viktor (giữa) là trụ cột của CLB Hà Tĩnh tại V-League mùa giải vừa qua ẢNH: MINH TÚ

Dù không thể trực tiếp xuất hiện trên sân tập nhưng ông Kim vẫn sẽ theo dõi sát sao tình hình ở đội tuyển trẻ. Vị HLV người Hàn Quốc đóng vai trò người định hướng chuyên môn tổng thể từ phía sau, thông qua những bản báo cáo chi tiết hằng ngày do các trợ lý gửi về. Ông Kim sẽ nắm rõ giáo án, các chỉ số thể lực, cũng như mức độ thích nghi của từng cá nhân.

Nhìn vào danh sách 29 cầu thủ tập trung đợt này, có thể thấy đây chưa phải là lực lượng mạnh nhất ở độ tuổi U.23 của bóng đá VN. Thế nhưng, đội hình U.23 VN hiện tại vẫn có chiều sâu với nhiều gương mặt được đánh giá là dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Những nhân tố nổi bật có thể kể đến như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND); thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ (SLNA); Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình); Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM); Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng), Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh)…

Điểm chung đáng chú ý nhất của dàn tuyển thủ này chính là vốn kinh nghiệm tích lũy từ đấu trường V-League. Không ít người trong số này đã khẳng định được giá trị chuyên môn, ra sân thường xuyên hoặc thậm chí trở thành mắt xích trụ cột trong đội hình của các CLB chủ quản tại giải đấu cao nhất VN. Thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Thành Trung, Phi Hoàng, Viktor, Long Vũ, tiền đạo Thanh Nhàn đều là nhân tố chủ chốt và đã ra sân thi đấu hơn 20 trận tại giải vô địch quốc gia mùa giải 2025 - 2026.

Ở môi trường V-League đầy khốc liệt, các cầu thủ trẻ phải liên tục đối đầu với những ngoại binh thể lực dồi dào cùng các đàn anh tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm. Đây chính là lò luyện tốt nhất để họ trưởng thành vượt bậc. Việc được rèn luyện hằng tuần trong bầu không khí áp lực cao chắc chắn sẽ giúp các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tôi luyện bản lĩnh, sự dạn dĩ và tư duy chiến thuật... trong thi đấu. Nhờ vậy, khi bước ra đấu trường tầm cỡ châu lục như ASIAD 20, các cầu thủ U.23 VN sẽ có đủ sự cứng cáp và tự tin để đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn về chuyên môn.