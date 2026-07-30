Chuyên gia Singapore: 'Thật khó để thắng trên sân nhà của Việt Nam, 1 điểm đã là quá tốt'

Sau hai trận toàn thắng, Singapore đang dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 6 điểm. Đội tuyển của “Đảo quốc sư tử” chuẩn bị bước vào chuyến làm khách được dự báo khó khăn nhất vòng bảng, gặp đội tuyển Việt Nam. Trong bài phân tích trên ESPN, nhà báo Gabriel Tan cho rằng nếu nhìn vào tương quan lực lượng, lịch sử đối đầu và lợi thế sân nhà của đội tuyển Việt Nam, một trận hòa cũng đủ để Singapore hài lòng.

Theo chuyên gia người Singapore, thầy trò HLV Gavin Lee đang nắm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Nếu có điểm tại Mỹ Đình, họ sẽ tiếp tục giữ ngôi đầu bảng trước khi bước vào trận cuối gặp Indonesia.

Đội tuyển Singapore tập trên sân Mỹ Đình tối 30.7 Ảnh: Minh tú

Dù vậy, ông Gabriel Tan nhấn mạnh: “Đã gần ba thập kỷ đội tuyển Singapore chưa thắng đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra ở chung kết Tiger Cup 1998, thời điểm Sasikumar ghi bàn thắng lịch sử mang về chức vô địch đầu tiên cho bóng đá Singapore. Kể từ đó, cán cân đối đầu gần như nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt tại ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng vượt qua Singapore với tổng tỷ số 5-1 ở bán kết”.

Chính vì những lý do trên, ông Gabriel Tan nhận định: “Đánh bại Việt Nam ngay trên sân nhà của họ là điều rất khó khăn. Vì vậy, việc giành 1 điểm sẽ không phải kết quả tồi đối với Singapore, thậm chí còn rất tốt, giúp họ tiến rất gần tấm vé vào bán kết”.

HLV Kim Sang-sik cảnh giác đội tuyển Singapore trước ngày trở lại sân Mỹ Đình

HLV Singapore tự tin hướng đến chiến thắng

Dù đối mặt với thách thức lớn, HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore tuyên bố không muốn các học trò bước vào trận đấu chỉ với tư tưởng cầu hòa. Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia trẻ tuổi này khẳng định triết lý của ông là luôn ra sân để giành chiến thắng, bất kể đối thủ là ai.

HLV Gavin Lee chia sẻ: "Chúng tôi không muốn rơi vào bất kỳ thái cực nào. Điều quan trọng là phải duy trì được thế trận trong suốt trận đấu. Nếu làm được điều đó, chúng tôi đủ khả năng gây khó khăn cho hầu hết mọi đối thủ".

Ông Gavin Lee cũng thừa nhận, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra sức ép rất lớn ngay từ những phút đầu tiên, nhưng Singapore cần giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát những gì có thể kiểm soát và không để diễn biến trên sân làm lệch mục tiêu ban đầu. Theo HLV Gavin Lee, chiến thắng trước Việt Nam nếu xảy ra sẽ là minh chứng rõ nhất cho thấy Singapore đang đi đúng hướng trong quá trình phát triển.

HLV Gavin Lee đánh giá đội tuyển Việt Nam hiện còn mạnh hơn so với ASEAN Cup 2024 ẢNH: MINH TÚ

Bên cạnh mục tiêu tại ASEAN Cup, HLV Gavin Lee cho biết Singapore còn xem cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam là bài kiểm tra quan trọng cho chiến dịch chuẩn bị tham dự Asian Cup sắp tới. Ông đánh giá đội tuyển Việt Nam hiện còn mạnh hơn so với lần hai đội gặp nhau ở kỳ ASEAN Cup trước khi có thêm nhiều nhân tố mới chất lượng. Chính vì vậy, trận đấu tại Mỹ Đình sẽ là thước đo lý tưởng để Singapore đánh giá mức độ tiến bộ của mình trước khi bước vào những mục tiêu lớn hơn.

Tiền đạo Ilhan Fandi - một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất kể từ đầu giải của Singapore cho biết anh cũng không quá bận tâm đến lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển. Ilhan Fandi khẳng định: "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng. Nếu toàn đội làm hết khả năng, phần còn lại hãy để mọi thứ diễn ra theo cách tốt nhất".