Việt Nam - Singapore (20 giờ ngày 31.7): Chủ nhà quyết thắng để lấy lại ngôi đầu bảng

Hàng công mạnh giúp Việt Nam giải quyết trận đấu

Đội tuyển VN đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 khá thuyết phục trước Timor Leste trên sân Chonburi tại Thái Lan. Trong khi đó, Singapore tạm giữ ngôi đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận. Rõ ràng việc giành trọn 3 điểm trước Singapore để đoạt lại ngôi đầu là mục tiêu bắt buộc của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Xét về thực lực, VN có phần nhỉnh hơn với đội hình đồng đều cả ba tuyến và rất có chiều sâu.

Trận đấu này, Nguyễn Tài Lộc nhiều khả năng xuất hiện khi anh đã hồi phục chấn thương, hợp cùng Hoàng Hên và Xuân Son làm nên 3 mũi giáp công xuyên thủng phòng tuyến Singapore. Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng có thể được sử dụng tùy tính chất trận đấu, bởi anh đang có phong độ tốt. Với các chân sút tấn công đẳng cấp, ông Kim kỳ vọng VN sẽ sớm giải quyết trận đấu.

Singapore chỉ lợi hại với những pha tạt cánh cho trung phong cao 1,83 m Ilhan Fandi đánh đầu. Nhưng cách chơi này khó gây hại cho khung thành đội tuyển VN bởi các trung vệ VN có thể hình và thể lực rất tốt.

Xuân Son (12) được kỳ vọng ghi bàn vào lưới Singapore Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Xét về yếu tố lịch sử, Singapore cũng thua xa VN khi chúng ta thắng 5 hòa 1 trong 6 trận gần nhất hai đội gặp nhau. VN đang duy trì mạch trận bất bại cực kỳ ấn tượng trước Singapore, kéo dài đến 18 năm (kể từ 2008).

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Đá với Singapore, VN sẽ vào trận với cách đá áp đặt, chủ động và mục tiêu đặt ra trên sân nhà đương nhiên là 3 điểm. Tôi cảm nhận Singapore chơi có phần khá tốt. Tuy nhiên những đối thủ kia yếu, không thể so với VN được. Từ nhiều năm nay, VN đều đá đĩnh đạc, trên cơ trước Singapore. Quan trọng cầu thủ VN chơi đúng sức, đừng nóng vội sẽ hoàn thành được mục tiêu có 3 điểm, giành lại ngôi đầu và bảo toàn lực lượng tốt nhất cho trận gặp Indonesia".

VN thuận lợi hơn hẳn Singapore

Trận gặp Singapore là bước đệm quan trọng, trước khi đội tuyển VN hướng đến trận "chung kết" tranh ngôi đầu bảng A trong chuyến làm khách đến Indonesia. HLV Kim Sang-sik phát biểu trước trận đấu: "Trận gặp Singapore rất quan trọng với đội tuyển VN. Chúng tôi cần chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi hiểu rằng màn so tài với Singapore sẽ khốc liệt, nhưng các cầu thủ đã hồi phục tốt để lấy lại thể lực. Mong khán giả đến sân ủng hộ toàn đội. Đội tuyển VN sẽ cố gắng chơi hay nhất có thể. Chúng tôi có nhiều phương án để giành chiến thắng. Về mặt nhân sự, có thể sẽ có điều chỉnh bởi chúng tôi luôn có phương án sử dụng nhân sự cho từng đối thủ khác nhau.

Singapore đã mạnh hơn nhiều so với 2 năm trước đây. Họ có các nhân tố xuất sắc như Kyogo Nakamura, Song Ui-yong, Irfan Fandi và Ilhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển VN đã chuẩn bị xong đấu pháp để kéo dài chuỗi bất bại trước Singapore. Năm nay đội tuyển VN có áp lực bảo vệ ngôi vô địch, nhưng áp lực cũng chính là động lực. VN tự tin đương đầu với sức ép. Đội tuyển VN có ưu thế thể lực nhờ nghỉ ngơi 1 tuần, còn Singapore mới đến Hà Nội 2 ngày. Chúng ta sẽ tập trung thắng Singapore rồi mới nghĩ đến Indonesia".

Trong khi đó, HLV Gavin Lee của Singapore kỳ vọng: "Đội tuyển VN rất khác Campuchia hay Timor Leste. Singapore sẽ vận dụng kinh nghiệm đã có tại chuyến tập huấn Nhật Bản để xây dựng đấu pháp phù hợp. Singapore sẽ nỗ lực tập trung vào từng trận đấu. Trận gặp VN không dễ, nhưng các cầu thủ phải giữ mình và kiểm soát thật tốt. Chúng tôi muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. Bóng đá VN không chỉ có những cầu thủ giỏi như Quang Hải mà còn có tập thể được tổ chức tốt, có HLV giỏi. Singapore sẽ phải đối đầu với một tập thể mạnh, chứ không riêng cá nhân nào".