Báo quốc tế đánh giá cao đội tuyển Việt Nam trước màn đụng độ Singapore

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam

Trước thềm lượt trận thứ ba bảng A giải ASEAN Cup 2026, đội tuyển Singapore đang dẫn đầu bảng 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chạm trán nhà đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ mang đến muôn vàn giông bão cho thầy trò HLV Gavin Lee.

Đội bóng đảo quốc sư tử từng phải chịu thất bại thuyết phục với tổng tỷ số 1-5 ở bán kết ASEAN Cup 2024. Lần gần nhất Singapore đánh bại Việt Nam đã diễn ra từ chung kết giải vô địch Đông Nam Á 1998 nhờ bàn thắng bằng vai nổi tiếng của Ramu Sasikumar.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp nhì bảng A ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xét trên tương quan lực lượng lẫn lịch sử đối đầu gần 3 thập kỷ qua, trang báo thể thao ESPN nhận định một kết quả hòa là thành công đối với đại diện đảo quốc sư tử: "Thông thường, khi hội tụ tất cả các yếu tố này, một kết quả hòa trước đội tuyển Việt Nam ở trận tới khó có thể coi là một kết quả tồi đối với Singapore".

ESPN phân tích thêm rằng 1 điểm giành được ngay trên Mỹ Đình không chỉ giúp Singapore tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng A mà còn tạo bản lề vững chắc trước khi bước vào cuộc đối đầu cam go với Indonesia vào ngày 7.8.

Đội tuyển Việt Nam trước Singapore: Thước đo cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Dù vậy, ESPN cũng cảnh báo việc các đội bóng nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa luôn ẩn chứa nhiều rủi ro chiến thuật. Bản thân HLV Gavin Lee khẳng định đội bóng của ông bước vào mọi trận đấu với niềm tin chiến thắng và không chọn giải pháp an toàn, rằng "những chú sư tử" sẽ không chỉ đến Mỹ Đình để cố thủ kiếm trận hòa trước Việt Nam.