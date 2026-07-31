Nhận định bóng đá Việt Nam vs Singapore: Chủ nhà thể hiện đẳng cấp

Tổng quan trước trận Việt Nam vs Singapore

Cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở lượt trận thứ ba bảng A mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Mặc dù đối thủ đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hai chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại sở hữu những lợi thế vô cùng to lớn về cả tâm lý, thể lực lẫn điểm tựa lịch sử.

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân, việc được nghỉ ở lượt trận kế tiếp giúp đội bóng sao vàng hồi phục trọn vẹn nguồn năng lượng, đồng thời có đủ thời gian để ban huấn luyện rà soát và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Việc trở lại thi đấu tại Mỹ Đình trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ nhà càng tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho đội tuyển Việt Nam.

Trận Việt Nam vs Singapore thuộc lượt trận thứ ba bảng A diễn ra lúc 20 giờ, trên sân Mỹ Đình ẢNH: FPT PLAY

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang duy trì một phong độ cực kỳ ấn tượng với 15 trận thắng và chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Sự biến ảo trên hàng công chính là vũ khí đáng sợ nhất của nhà đương kim vô địch ở thời điểm hiện tại. Nếu như ở kỳ ASEAN Cup 2024, lối chơi của đội tuyển có phần phụ thuộc vào phong độ của Nguyễn Xuân Son thì lúc này, sức mạnh tấn công đã được phân bổ đa dạng hơn rất nhiều. Màn tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick của Nguyễn Đình Bắc, cùng các bàn thắng của Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên ở trận mở màn là minh chứng rõ nét cho một tập thể giàu chiều sâu nhân sự, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào của đối phương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore dù có được 6 điểm tuyệt đối nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Gavin Lee vẫn để lại nhiều hoài nghi cho giới chuyên môn. Những chiến thắng nhọc nhằn trước Campuchia hay Timor Leste cho thấy "những chú sư tử" không quá mạnh mẽ. Ngoài ra, việc phải liên tục di chuyển và thi đấu mật độ dày khiến thể lực của đội khách bị bào mòn đáng kể.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ hoàn toàn các cầu thủ chủ nhà khi đội tuyển Việt Nam thắng đến 4 và hòa 1 trước Singapore trong 5 lần đối đầu gần nhất. Ở lần đụng độ gần nhất tại bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam cũng đã vượt qua đối thủ ở cả hai lượt trận đi và về với tổng tỷ số 5-1 (2-0 và 3-1) đầy thuyết phục. Bằng bản lĩnh của đội bóng số một khu vực, khả năng kiểm soát thế trận nhịp nhàng cùng ưu thế trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức giải mã bài toán mang tên Singapore để giành trọn 3 điểm và sáng cửa tái chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-0 Singapore