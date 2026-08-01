Báo Hàn Quốc: ‘HLV Kim Sang-sik có dấu mốc mới, Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp’

Tờ OSEN đánh giá, dù chỉ giành được 1 điểm trên sân Mỹ Đình tối 31.7 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi kéo dài chuỗi bất bại lên 20 trận liên tiếp (17 thắng, 3 hòa), thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Theo tờ báo này, đây là minh chứng cho những thành quả mà HLV Kim Sang-sik tạo dựng kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào năm 2024.

OSEN cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhanh chóng khẳng định dấu ấn bằng chức vô địch ASEAN Cup 2024, tấm vé sớm dự Asian Cup 2027 và giờ tiếp tục xác lập thêm một cột mốc mới với chuỗi trận bất bại kỷ lục.

Truyền thông Hàn Quốc vẫn đánh giá cao chuỗi trận ấn tượng mà HLV Kim Sang-sik có được ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vượt khó

Dù vậy, tờ báo Hàn Quốc cũng thừa nhận cục diện bảng A đã trở nên khó khăn hơn. OSEN phân tích: “Đội tuyển Việt Nam tạm rơi xuống vị trí thứ ba sau Singapore và Indonesia, khiến cuộc đối đầu với Indonesia ở lượt trận tới mang ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, cơ hội vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik và kết quả trận đấu này có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đua giành vé vào bán kết”.

Trong khi đó, Sports Chosun nhìn nhận đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng tiếc khi áp đảo Singapore về số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Báo Hàn Quốc cho rằng việc đánh rơi chiến thắng khiến cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch trở nên phức tạp hơn, song vẫn nhấn mạnh HLV Kim Sang-sik vừa lập kỷ lục mới với chuỗi 20 trận bất bại cùng đội tuyển Việt Nam.

Sports Chosun cũng phân tích: “Trận gặp Indonesia giờ đây gần như là "bản lề" của bảng A. Dù Indonesia vẫn được đánh giá là đối thủ rất khó chịu nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đủ khả năng tự quyết nếu giành kết quả thuận lợi. Cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang rộng mở”.

Truyền thông Hàn Quốc tin đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ biết cách vượt qua khó khăn để vào bán kết ẢNH: MINH TÚ

Tờ Nate cũng tập trung vào sự tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore. Theo đánh giá của báo này, các học trò HLV Kim Sang-sik tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Singapore, qua đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng.

Sau trận hòa 0-0 với Singapore, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ ba bảng A. Trong khi đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 3.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Trong sáng 1.8, đội tuyển Việt Nam cũng đã lên đường sang Indonesia, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.