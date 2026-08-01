'Nhạc trưởng' Singapore đặc biệt khen ngợi Quang Hải, tự hào trận hòa đội tuyển Việt Nam

Tối 31.7, đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Dù tạo ra thế trận áp đảo và hàng loạt cơ hội ngon ăn, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Sau trận đấu, tiền vệ Kyoga – người được xem là "nhạc trưởng" nơi tuyến giữa của Singapore đã gây chú ý khi dành sự tôn trọng lớn cho Nguyễn Quang Hải.

Tiền vệ Kyoga chia sẻ: "Quang Hải là một cầu thủ rất giỏi và tôi đã biết điều đó từ trước. Tôi cũng đã hình dung về khả năng của cậu ấy để tìm cách ngăn chặn trong trận đấu. Tuy nhiên, trên thực tế, Quang Hải còn xuất sắc hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi dành rất nhiều sự tôn trọng cho cậu ấy. Dù vậy, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0. Chúng tôi đã chiến đấu như một tập thể và tôi rất tự hào về toàn đội".

Kyoga (phải) là một trong những cầu thủ Singapore đá chính ở trận hòa đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình, Quang Hải liên tục hoạt động rộng, tạo ra nhiều tình huống phối hợp nguy hiểm và giúp tuyển Việt Nam duy trì sức ép lớn trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ Singapore cùng phong độ ổn định của thủ môn Mohamad Izwan khiến đội chủ nhà không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Cầu thủ Singapore hài lòng với 1 điểm trên sân Mỹ Đình

Không chỉ Kyoga, các cầu thủ Singapore đều đánh giá rất cao màn trình diễn của toàn đội trước đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ Lionel Tan cho biết các cầu thủ Singapore ngày càng trưởng thành sau từng trận đấu.

Lionel Tan bày tỏ: "Tôi nghĩ các chàng trai đã thi đấu rất tốt, cả đội hình xuất phát lẫn những cầu thủ vào sân thay người. Hôm nay chúng tôi chơi như một tập thể, như một khối thống nhất. Chúng tôi luôn bước vào mỗi trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng và hôm nay đã mang về được 1 điểm. Việt Nam là đội bóng rất mạnh và chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Tôi nghĩ cả hai đội đều xứng đáng có được 1 điểm".

Hàng thủ Singapore có ngay thi đấu hiệu quả, đứng vững trước sức ép lớn từ đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, đội trưởng Hariss Harun – người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng khẳng định Singapore đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra: "Chúng tôi đến đây để giành lấy điều gì đó. Toàn đội bám sát đấu pháp và đã làm được. Nhưng chúng tôi vẫn chưa giành vé vào bán kết, vì vậy cần nhanh chóng hồi phục và chuẩn bị cho trận gặp Indonesia".

Sau trận hòa 0-0 với Singapore, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ ba bảng A. Trong khi đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 3.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Phía đối diện, Singapore được nghỉ ở lượt đấu thứ tư và sẽ trở lại thi đấu ở lượt cuối, gặp chính Indonesia vào ngày 7.8.