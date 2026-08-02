Cửa vào bán kết vẫn rộng mở với đội tuyển Việt Nam

Chưa ngã ngũ

Đội tuyển Singapore tạm đứng đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận và chỉ còn một trận gặp Indonesia. Indonesia xếp nhì với 6 điểm sau 2 trận, vẫn còn 2 cuộc đối đầu mang tính quyết định với đội tuyển VN và Singapore. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 4 điểm sau 2 trận, còn trận gặp Indonesia và sau đó về lại sân nhà Mỹ Đình đấu với Campuchia.

Đội tuyển VN đã đến Indonesia vào sáng qua và sẽ có buổi tập duy nhất vào hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhìn vào cục diện ấy, nhiều người sẽ tiếc cho đội tuyển VN. Giá như một trong những cơ hội trước Singapore được tận dụng thành công, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tiến gần hơn đến cánh cửa vào bán kết. Nhưng bóng đá không có chữ "nếu". Điều quan trọng hơn là cơ hội vẫn còn nguyên. Singapore tuy dẫn đầu nhưng đã đá nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 trận. Indonesia sẽ phải bước vào chuỗi trận có độ khó cao nhất sau 2 chiến thắng dễ dàng trước Campuchia và Timor Leste.

Đội tuyển VN vẫn giữ quyền quyết định số phận của mình. Nếu đánh bại Indonesia, cục diện bảng A sẽ đảo chiều rất nhanh. Ngay cả trong trường hợp chỉ giành một kết quả hòa, cơ hội đi tiếp vẫn chưa khép lại nếu Quang Hải và các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ trước Campuchia và chờ kết quả trận Indonesia gặp Singapore. Đó là lý do người hâm mộ chưa nên bi quan sau một trận hòa. Đường đến bán kết vẫn còn, chỉ là sẽ khó khăn hơn và đòi hỏi đội tuyển VN phải chơi bản lĩnh hơn trong những thời điểm quyết định.

Giải tỏa áp lực

Có lẽ điều đáng lo hơn điểm số là tâm lý của các cầu thủ. Trận hòa Singapore chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Đội tuyển VN kiểm soát thế trận, tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu một khoảnh khắc sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Sau tiếng còi mãn cuộc, áp lực từ dư luận là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi phía trước là cuộc đối đầu được xem như chung kết sớm với Indonesia.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, đây chưa phải là thời điểm để đội tuyển VN tự gây thêm sức ép cho mình. Một giải đấu ngắn luôn tồn tại những trận đấu mà đội mạnh hơn không thể giành chiến thắng. Điều quan trọng là cách ứng xử của đội bóng sau những kết quả như vậy. HLV Kim Sang-sik và các học trò cần nhanh chóng gác lại sự tiếc nuối để hướng toàn bộ sự tập trung vào trận cầu then chốt với Indonesia. Đó là đối thủ có chất lượng, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch và đang đạt phong độ tốt.

Đội tuyển VN vẫn còn những nền tảng để người hâm mộ đặt niềm tin. Hàng phòng ngự duy trì sự chắc chắn, tinh thần thi đấu vẫn được giữ vững và lối chơi tập thể ngày càng gắn kết. Điều còn thiếu chỉ là tính hiệu quả trong những pha bóng quyết định và một chút may mắn mà thôi. Không ai phủ nhận rằng thử thách phía trước rất lớn. Muốn vượt qua Indonesia, đội tuyển VN phải chơi với cường độ cao hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và hạn chế tối đa những sai sót. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá rất đắt. Nhưng cũng chính vì thế, trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để đội tuyển VN thể hiện bản lĩnh của một tập thể luôn biết đứng dậy sau những thời điểm khó khăn.