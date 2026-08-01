Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng gì trước Indonesia?

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tin liên quan Toàn cảnh khủng hoảng khiến FIFA hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup, ghế ông Infantino lung lay Chỉ trong vài ngày, kế hoạch bán một phần quyền khai thác thương mại World Cup của FIFA đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lớn nhất của bóng đá thế giới nhiều năm qua. Làn sóng phản đối từ các liên đoàn, sự rạn nứt trong nội bộ và áp lực ngày càng lớn đã buộc Chủ tịch Gianni Infantino phải rút lại đề xuất gây tranh cãi. Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, gặp sự cố nhỏ với quà tiếp sức Đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 trong các trường hợp nào? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Indonesia ASEAN Cup 2026 HLV Kim Sang-sik
Bình luận (0)