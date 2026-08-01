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Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng gì trước Indonesia?
Video Thể thao

Đội tuyển Việt Nam cần dè chừng gì trước Indonesia?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng lối chơi giàu sức mạnh, đội tuyển Indonesia được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026.

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