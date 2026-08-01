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Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, gặp sự cố nhỏ với quà tiếp sức
Video Thể thao

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, gặp sự cố nhỏ với quà tiếp sức

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026. Toàn đội giữ tinh thần thoải mái sau hành trình dài, trong khi một sự cố nhỏ xảy ra với phần quà tiếp sức từ người hâm mộ Việt Nam khiến nhiều người bật cười.

Trưa 1.8, chuyến bay VJ929 chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia) vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương), sau khi khởi hành từ sân bay Nội Bài.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, toàn đội tiếp tục di chuyển bằng xe buýt đến TP.Bogor - nơi diễn ra trận đấu với đội tuyển Indonesia vào tối 3.8.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trong quá trình di chuyển khi bố trí lực lượng an ninh và xe dẫn đường từ sân bay. HLV Kim Sang-sik, trưởng đoàn Trần Anh Tú cùng các cầu thủ di chuyển trên xe buýt lớn, trong khi đội ngũ bác sĩ, cán bộ hậu cần đi trên xe riêng. Hành lý của toàn đội được vận chuyển bằng xe tải.

Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, gặp sự cố nhỏ với quà tiếp sức

Tại sân bay, nhiều kiều bào và người hâm mộ Việt Nam đã có mặt để chào đón đội tuyển. Các tuyển thủ như Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc đều vui vẻ giao lưu, ký tặng người hâm mộ trước khi lên xe về nơi đóng quân.

Đáng chú ý, doanh nhân Thái Thanh Long - một người Việt đang sinh sống tại Indonesia - đã chuẩn bị nước giải khát và bánh mì để các thành viên đội tuyển dùng lót dạ sau chuyến bay dài. Tuy nhiên, trong lúc vận chuyển đồ lên xe, một thùng nước bất ngờ bị rơi xuống đất khiến nhiều chai nước đổ ra ngoài. Dù gặp sự cố nhỏ, không khí vẫn rất thoải mái và vui vẻ.

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