Đội tuyển Việt Nam đụng 'lời nguyền' khó giải nhất ASEAN Cup

Chuyến đi khó khăn của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam phải vượt qua nỗi buồn từ trận hòa 0-0 với Singapore, khi trước mắt là thử thách còn lớn hơn nhiều. Đó là Indonesia, đội bóng có 12 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, sở hữu độ tuổi trung bình thấp nhất và thể hình ấn tượng hàng đầu tại ASEAN Cup 2026.

Tại bảng A lúc này, Singapore đứng đầu với 7 điểm (3 trận), Indonesia có 6 điểm (2 trận) còn Việt Nam đứng hạng ba với 4 điểm (2 trận).

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần thắng Indonesia, hoặc tối thiểu là một trận hòa nhiều bàn thắng, để giành quyền chủ động trong cuộc đua vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam gặp khó ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, thắng Indonesia ở trận đấu trên sân Pakansari (Tây Java) lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ hoàn thành. Đội tuyển Việt Nam chỉ một lần hạ đối thủ trên sân khách trong suốt 35 năm qua. Thành tích đối đầu cũng nghiêng về Indonesia, với 11 chiến thắng và 11 trận hòa sau 31 lần gặp gỡ (Việt Nam thắng 9 trận).

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đang gặp cái "dớp" kỳ lạ ở các trận đấu thứ ba tại ASEAN Cup. Tính từ năm 2018 đến nay, Quang Hải cùng đồng đội luôn hòa ở trận thứ ba, dù gặp đối thủ nào.

Tại ASEAN Cup 2018, đoàn quân đang hưng phấn của HLV Park Hang-seo để Myanmar cầm hòa 0-0 tại lượt ba, trong trận đấu đội tuyển Việt Nam lên bóng bế tắc. ASEAN Cup 2020, đến lượt Indonesia níu chân Việt Nam với tỷ số 0-0, dù mang đến giải đội hình trẻ tuổi.

Tại ASEAN Cup 2022, đến lượt Singapore cầm hòa Việt Nam không bàn thắng trên sân nhà Jalan Besar. Còn tại ASEAN Cup 2024, học trò HLV Kim Sang-sik thậm chí còn suýt thua Philippines, khi phải chờ đến bàn thắng phút bù giờ của Doãn Ngọc Tân mới có thể rời sân Rizal Memorial với trận hòa 1-1.

Níu giữ hy vọng

Lần gần nhất Việt Nam thắng trận thứ ba là tại ASEAN Cup 2016 (khi giải còn mang tên AFF Cup), khi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hữu Thắng đã đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1.

Đội tuyển Việt Nam phải chắt chiu cơ hội tốt hơn ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, đó không phải trận đấu dễ dàng khi Đình Luật nhận thẻ đỏ sớm khiến đội nhà phải chơi thiếu người. Khi ấy, mỗi đội chỉ đá 3 trận vòng bảng tại một sân trung lập mỗi bảng, thay vì đá 4 trận với thể thức sân nhà - sân khách luân phiên như hiện tại.

HLV Kim Sang-sik hiểu rõ chuyến làm khách tại Indonesia sóng gió ra sao. Đội tuyển Việt Nam chỉ mới cắt chuỗi 3 trận thua liên tục trước Indonesia, khi hạ đội hình "B" của đối thủ tại ASEAN Cup 2024. Còn lúc này, Indonesia có rất nhiều hảo thủ, như Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Sandy Walsh hay Thom Haye.

Indonesia khẳng định sức mạnh khi thắng Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0). Nếu có ít nhất 1 điểm trước Việt Nam, cửa vào bán kết của thầy trò ông John Herman sẽ rất rộng.