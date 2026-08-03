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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mưa lớn bất chợt ập xuống sân Pakansari trước đại chiến Indonesia - Việt Nam

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Indonesia
Gần 2 tiếng, trước giờ khai cuộc trận đấu quyết định giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển VN trên sân Pakansari, thời tiết tại Bogor bất ngờ chuyển biến xấu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 18 giờ, gió bắt đầu thổi mạnh, không khí bắt đầu ẩm hơn. Đến 18 giờ 45, bầu trời Bogor bất ngờ đổ mưa to, chỉ vài giờ sau khi thời tiết vẫn còn khá dễ chịu. Đây cũng là đặc trưng khí hậu nhiệt đới của Bogor, nơi vốn được mệnh danh là "thành phố mưa" của Indonesia do lượng mưa quanh năm dày đặc.

Mưa lớn bất chợt ập xuống sân Pakansari trước đại chiến Indonesia - Việt Nam- Ảnh 1.

Thành viên ban tổ chức trận đấu mặc áo mưa đi kiểm tra sân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mưa lớn bất chợt ập xuống sân Pakansari trước đại chiến Indonesia - Việt Nam- Ảnh 2.

Mưa cực kỳ dày hạt

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Mặt sân ẩm ướt do mưa có thể khiến tốc độ lăn của bóng nhanh hơn, đồng thời tăng nguy cơ chấn thương cho cầu thủ hai đội do độ bám sân giảm. Đây cũng là yếu tố mà cả HLV Kim Sang-sik lẫn HLV John Herdman cần tính toán trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt là khi đội tuyển Việt Nam lẫn Indonesia đều đang triển khai lối chơi thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ.

Dù vậy, với sức nóng đã được đẩy lên cao độ từ trước giờ bóng lăn, từ vấn đề an ninh thắt chặt, lượng khán giả áp đảo trên khán đài cho tới yếu tố thời tiết bất lợi, trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ diễn ra trong bầu không khí đầy kịch tính trên sân Pakansari tối nay. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30.


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