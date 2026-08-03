Trực tiếp ASEAN Cup 2026, Indonesia - Việt Nam: Chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch

QUYẾT LIỆT CHO NGÔI ĐẦU ASEAN CUP 2026

Hoàng Hên sẽ phải tìm lại được phong độ của mình trước Indonesia ảnh: minh Tú

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 theo cách như mơ với chiến thắng đậm đà 7-0 trước Timor Leste. Nhưng mọi thứ đã tệ đi rất nhiều sau khi để Singapore cầm hòa 0-0 ngày trên sân Mỹ Đình.

Trận hòa tai hại đó đã đặt thầy trò HLV Kim Sang-sik vào hoàn cảnh rất nguy hiểm trước thềm chuyến làm khách tại Indonesia vào lúc 20 giờ 30 tối nay (FPT Play trực tiếp Indonesia - Việt Nam). Chúng ta sẽ phải thắng nếu muốn nắm trong tay quyền tự quyết.

Nguy cơ có thể bị loại sớm từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 sẽ trở nên rất rõ ràng nếu đội tuyển Việt Nam trắng tay tại Indonesia. Thậm chí, một kết quả hòa thôi cũng rất gay go vì sẽ trao quyền tự quyết vào tay đối thủ.

Tài Lộc có khả năng sẽ đá chính trước Indonesia ảnh: Minh Tú

Vì nếu chỉ rời sân Pakansari với chỉ 1 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn bị động khi Indonesia và Singapore có thể dắt tay nhau đi tiếp nếu hòa nhau với tỷ số cao. Do vậy mục tiêu duy nhất và bắt buộc của HLV Kim Sang-sik sẽ là chiến thắng trong chuyến làm khách tại Indonesia.

Đó là một nhiệm vụ đầy thách thức trước đối thủ sở hữu những ngoại binh đầy chất lượng như Baker (đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 4 bàn sau 2 trận), Reijnders, Geypens, Haye, Walsh, Raven…

Rủi ro sẽ chờ chực tại sân Pacansari, khi HLV trưởng đội tuyển Indonesia John Herdnan từng thẳng thắn tuyên bố sẽ không chạy đua hiệu số bàn thắng với đội tuyển Việt Nam, thay vào đó trực tiếp tranh thắng bại để đoạt ngôi đầu bảng A cho thấy rất tự tin vào sức mạnh đội nhà.

Người hâm mộ HLV Kim Sang-sik sẽ lại thể hiện phép màu ảnh: Minh Tú

Đây sẽ là trận đấu HLV Kim Sang-sik phải phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hàng công với Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long… đã chơi mờ nhạt trong trận hòa Singapore khi tung ra đến 17 cú sút nhưng chỉ 3 trúng đích.

Tin vui là đến thời điểm này hàng thủ đội tuyển Việt Nam dưới sự chỉ huy của Thành Chung vẫn đang chơi chắc chắn và tỉnh táo. Việc Văn Hậu đá trung vệ lệch trái hay nhường chỗ cho Nhật Minh để bám biên sẽ là quyết định của HLV Kim.

Ở tuyến giữa, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng phải cân nhắc kỹ tiếp tục sử dụng bộ đôi Hoàng Đức - Quang Hải giỏi về kỹ thuật nhưng thiếu tốc độ và cường độ tranh chấp, hay bổ sung chất thép, thậm chí kéo Tài Lộc về giữa sân để tăng khả năng kéo bóng lên 1/3 sân đối phương.

Nói không quá đây sẽ là trận đấu "sinh tử", nơi đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik sẽ phải chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, như rất nhiều lần chiến lược gia sinh năm 1976 đã đưa các đội tuyển Việt Nam vượt qua các trở ngại trong hơn 2 năm qua.