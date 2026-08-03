Báo quốc tế nhận định gì đại chiến đội tuyển Việt Nam vs Indonesia?

Luôn là màn so tài nảy lửa

Theo đánh giá từ ESPN, các cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong lịch sử luôn mang lại bầu không khí vô cùng nảy lửa, bất chấp tính chất của trận đấu có ra sao. Trong lần tái đấu này vào 20 giờ 30 ngày 3.8, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một màn đọ sức hấp dẫn khác, nhất là khi bối cảnh bảng A đang đặt ra những mục tiêu lớn cho cả hai bên.

Trang báo quốc tế này phân tích rằng, dù đã có tới 6 lần lọt vào trận chung kết trong lịch sử giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Indonesia vẫn chưa một lần được chạm tay vào cúp vàng. Bước vào giải đấu năm nay, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục thể hiện vị thế của một ứng viên vô địch hàng đầu. Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV John Herdman có thể sớm ghi tên mình vào vòng bán kết trước một lượt đấu.

Đội tuyển Việt Nam (trái) cần phải có điểm trước Indonesia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau 2 thắng lợi trước Campuchia và Timor Leste, một trận thắng thứ ba liên tiếp sẽ giúp Indonesia nâng tổng điểm lên con số 9. Kết quả này đảm bảo cho "Garuda" (biệt danh của đội tuyển Indonesia) chắc chắn có mặt trong tốp 2 bảng A, ngay cả khi họ sẩy chân ở lượt trận cuối cùng gặp Singapore.

Đội tuyển Việt Nam đang bị "tổn thương"

Ở chiều ngược lại, ESPN cho rằng Indonesia hiểu rất rõ đối thủ của họ đang rơi vào thế chân tường. "Đội tuyển Việt Nam được ví như một mãnh thú bị tổn thương, đang khao khát chứng tỏ bản thân hơn bao giờ hết sau trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Singapore ngay tại sân nhà ở lượt trận trước", tác giả Gabriel Tan của ESPN nhận định.

Nhận định về đối thủ cạnh tranh trực tiếp, HLV trưởng đội tuyển Indonesia - John Herdman đã đưa ra những phát biểu cẩn trọng và đánh giá rất cao Việt Nam. Thuyền trưởng người Anh phát biểu: "Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Họ có một HLV đang duy trì chuỗi trận bất bại và từng vô địch các giải đấu. Vì vậy, ông ấy hiểu rất rõ những gì cần thiết để đi đến thành công".