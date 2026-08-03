Dàn nội binh của đội tuyển Việt Nam ‘xịn’ hơn Indonesia, sẵn sàng mang về nhà trọn 3 điểm

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Về cơ bản, các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam và Indonesia tương tự nhau, đó là những cầu thủ có gốc gác nước ngoài nhưng thi đấu ở giải trong nước của từng nền bóng đá. Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 có các tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, thủ môn Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm. Còn Indonesia có hậu vệ Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Tim Gaypens, tiền vệ Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Thom Haye, Mar Klok, tiền đạo Mitchell Baker, Ragnar Oratmangoen, Jens Raven.

Đội tuyển Việt Nam có dàn nội binh rất chất lượng Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, khác với đội tuyển Indonesia, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam không nằm toàn bộ ở các cầu thủ nhập tịch, mà đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik vẫn rất nguy hiểm nhờ dàn cầu thủ được đào tạo ở trong nước. Nói cách khác, những cầu thủ nhập tịch chỉ là sự bổ sung, củng cố thêm cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, chứ các cầu thủ nhập tịch không làm nên toàn bộ chất lượng của chúng ta.

Bằng chứng là ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trước Thái Lan, sau khi Xuân Son bị chấn thương và phải rời sân từ rất sớm, đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức đánh bại đội bóng xứ sở chùa vàng ngay tại sân Rajamangala ở Bangkok, rồi nâng cao cúp vô địch.

Giải mã Thom Haye - ‘bộ não’ nguy hiểm nhất của đội tuyển Indonesia

Những cầu thủ được đào tạo tại chỗ có chất lượng tốt nhất Đông Nam Á

Hiện tại cũng vậy, bộ khung xương sống của đội tuyển Việt Nam vẫn gồm đa số là các cầu thủ được đào tạo ở trong nước, đó là những trung vệ Thành Chung, Xuân Mạnh, Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, các tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải… Các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, thủ môn Lê Giang Patrik giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn, hoàn hảo hơn. Nhưng nếu không có họ, thủ môn Trần Trung Kiên, tiền đạo Đình Bắc vẫn có thể làm tốt nhiệm vụ.

Hoàng Đức (áo trắng) đủ sức tạo nên khác biệt ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ của đội tuyển Việt Nam, từng khiến cả Đông Nam Á phải e ngại, cũng được xây dựng dựa trên những cầu thủ được đào tạo ở trong nước. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, dàn nội binh của đội tuyển Việt Nam đồng đều và đông đảo hơn hẳn dàn nội binh của Indonesia. Đồng thời, nếu so sánh từng vị trí, những Thành Chung, Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Tiến Anh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức hay Đình Bắc đều thuộc vào hàng hay nhất Đông Nam Á ở vị trí của từng người.

Chính vì Indonesia hay trước nữa là Malaysia không có những cầu thủ được đào tạo ở trong nước tốt như bóng đá Việt Nam, nên họ mới buộc phải nhập tịch cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Đấy là lý do mà các đối thủ ở Đông Nam Á luôn e ngại các đội tuyển Việt Nam, họ e ngại vì chúng ta có nét riêng so với họ. Họ e ngại ngay chính các cầu thủ thuần nội của chúng ta, chứ không hề có chuyện sau khi đội tuyển Việt Nam có thêm các cầu thủ nhập tịch, các đội bóng trong khu vực mới đánh giá cao bóng đá Việt Nam.

Thành ra, vấn đề mấu chốt của toàn đội Việt Nam ở trận đấu sắp diễn ra với Indonesia, đó là chúng ta phải tự tin, thi đấu đúng với năng lực và đúng với lối chơi quen thuộc nhất của mình. Chỉ cần đội tuyển Việt Nam phát huy được những gì mạnh nhất, đối thủ tự khắc sẽ lộ ra những khoảng trống, tự mắc sai lầm và chúng ta có thể khai thác!

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