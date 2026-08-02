Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’

Buổi tập đầu tiên và duy nhất
Sau trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam lập tức bay sang Indonesia. Nhưng phải đến khoảng 16 giờ ngày 1.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới về đến khách sạn ở Bogor nên toàn đội không ra sân tập, chủ yếu nghỉ ngơi, hồi phục.
Vì thế, buổi tập làm quen sân Pakansari diễn ra vào chiều 2.8 là buổi tập đầu tiên và duy nhất trước khi bước vào cuộc đại chiến với Indonesia. Trận hòa 0-0 với Singapore đã ở phía sau và đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự tự tin.
Xuân Son mặc "ké" đồ tập
Trong khi các đồng đội đều mặc đồ tập của riêng mình, Xuân Son lại mặc đồ tập có in áo số 4. Anh mặc áo số 12, còn số 4 thuộc về trung vệ Đinh Quang Kiệt của HAGL.
Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam
Trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 3.8.
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