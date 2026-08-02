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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Indonesia
Chiều 2.8, trong buổi tập làm quen sân Pakansari trước cuộc đối đầu Indonesia, đội tuyển Việt Nam cho thấy đã gạt đi trận hòa đáng tiếc trước Singapore và tỏ ra cực kỳ thoải mái.

Buổi tập đầu tiên và duy nhất

Sau trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam lập tức bay sang Indonesia. Nhưng phải đến khoảng 16 giờ ngày 1.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới về đến khách sạn ở Bogor nên toàn đội không ra sân tập, chủ yếu nghỉ ngơi, hồi phục.

Vì thế, buổi tập làm quen sân Pakansari diễn ra vào chiều 2.8 là buổi tập đầu tiên và duy nhất trước khi bước vào cuộc đại chiến với Indonesia. Trận hòa 0-0 với Singapore đã ở phía sau và đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự tự tin.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 1.

Quang Hải rạng rỡ ngay từ những bài khởi động đầu tiên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 2.

Đến khi vào phần đá ma, toàn đội còn vui vẻ hơn. Văn Hậu thích thú "tố" Đình Bắc "gian lận" trong trò chơi

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 3.

Ở nhóm của Xuân Son, Gia Hưng (số 17) bật cười khi thấy đồng đội xử lý hỏng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 4.

Quang Hải chạm bóng thành công, thoát cảnh làm "ma"...

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 5.

... và rất khoái chí

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 6.

Tài Lộc cũng rất vui vẻ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 7.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik vừa trò chuyện với trợ lý Nguyễn Công Mạnh, vừa quan sát các học trò

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuân Son mặc "ké" đồ tập

Trong khi các đồng đội đều mặc đồ tập của riêng mình, Xuân Son lại mặc đồ tập có in áo số 4. Anh mặc áo số 12, còn số 4 thuộc về trung vệ Đinh Quang Kiệt của HAGL.

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 8.

Có lẽ, Xuân Son chưa kịp giặt đồ tập của mình

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’- Ảnh 9.

Anh mặc nguyên bộ đồ tập số 4 của Quang Kiệt

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 3.8.

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