Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ trước cuộc đại chiến Indonesia, Xuân Son gây chú ý vì trang phục ‘lạ’

Buổi tập đầu tiên và duy nhất

Sau trận đấu với Singapore, đội tuyển Việt Nam lập tức bay sang Indonesia. Nhưng phải đến khoảng 16 giờ ngày 1.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới về đến khách sạn ở Bogor nên toàn đội không ra sân tập, chủ yếu nghỉ ngơi, hồi phục.

Vì thế, buổi tập làm quen sân Pakansari diễn ra vào chiều 2.8 là buổi tập đầu tiên và duy nhất trước khi bước vào cuộc đại chiến với Indonesia. Trận hòa 0-0 với Singapore đã ở phía sau và đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự tự tin.

Quang Hải rạng rỡ ngay từ những bài khởi động đầu tiên ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đến khi vào phần đá ma, toàn đội còn vui vẻ hơn. Văn Hậu thích thú "tố" Đình Bắc "gian lận" trong trò chơi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở nhóm của Xuân Son, Gia Hưng (số 17) bật cười khi thấy đồng đội xử lý hỏng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quang Hải chạm bóng thành công, thoát cảnh làm "ma"... ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

... và rất khoái chí ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tài Lộc cũng rất vui vẻ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik vừa trò chuyện với trợ lý Nguyễn Công Mạnh, vừa quan sát các học trò ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuân Son mặc "ké" đồ tập

Trong khi các đồng đội đều mặc đồ tập của riêng mình, Xuân Son lại mặc đồ tập có in áo số 4. Anh mặc áo số 12, còn số 4 thuộc về trung vệ Đinh Quang Kiệt của HAGL.

Có lẽ, Xuân Son chưa kịp giặt đồ tập của mình ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam

Anh mặc nguyên bộ đồ tập số 4 của Quang Kiệt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 3.8.