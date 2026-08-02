Thủ môn Lê Giang Patrik: ‘Indonesia rất mạnh nhưng Việt Nam đã có cách để chiến thắng’

Tập trung vào chính mình thay vì đối thủ

Chiều 2.8, trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ tập trung vào chính mình thay vì quá bận tâm đến sức mạnh của đối thủ.

Cuộc đối đầu với Indonesia được đánh giá có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết bảng A ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, theo thủ môn Lê Giang Patrik, điều quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam không phải là quá bận tâm đến sức mạnh của đối thủ, mà là giữ sự tập trung vào lối chơi và sự chuẩn bị của chính mình.

Thủ môn Lê Giang Patrik tham gia họp báo trước trận cùng HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thủ thành sinh năm 1992 thừa nhận Indonesia là đội bóng mạnh, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà Pakansari với sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Dù vậy, anh khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách phía trước.

"Chúng tôi đều biết Indonesia mạnh như thế nào, lại được thi đấu trên sân nhà. Nhưng chúng tôi tập trung vào bản thân, đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng chiến đấu", Lê Giang Patrik chia sẻ.

Thủ môn Lê Giang Patrik cho biết đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu quan trọng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước câu hỏi về việc Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trên hàng công, thủ môn của đội tuyển Việt Nam cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không xây dựng phương án chỉ để đối phó với một cá nhân cụ thể: "Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào, mà tập trung vào cả tập thể", anh nhấn mạnh.

Tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam

Không chỉ đề cao sự chuẩn bị về chuyên môn, Lê Giang Patrik còn khẳng định tinh thần cống hiến luôn là điều được toàn đội đặt lên hàng đầu mỗi khi bước ra sân, bất kể đối thủ là ai hay tính chất trận đấu như thế nào.

Theo thủ môn 34 tuổi, mỗi lần khoác áo đội tuyển Việt Nam đều là niềm tự hào, vì vậy toàn đội luôn hướng đến mục tiêu thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Trận nào cũng là trận đấu lớn, chúng tôi luôn thi đấu với sự tự hào khi đại diện cho quốc gia. Indonesia mạnh, nhưng sự chuẩn bị của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ thi đấu với sự tận hưởng, mang niềm vui đến cho người hâm mộ và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo", Lê Giang Patrik khẳng định.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 3.8 trên sân Pakansari. Đây được xem là màn so tài có ý nghĩa quan trọng với cả 2 đội trong cuộc cạnh tranh giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.