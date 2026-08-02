Mặt sân không hoàn hảo của Indonesia trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Sân Pakansari tọa lạc tại Cibinong, Bogor, Tây Java (Indonesia), cách Jakarta khoảng 40-50 km về phía nam. Sân này được khánh thành từ năm 2015, sở hữu sức chứa 30.000 chỗ ngồi, toàn bộ đều là ghế ngồi, mặt sân trải cỏ Bermuda. Chủ sở hữu và đơn vị vận hành sân là chính quyền huyện Bogor.
Pakansari không phải cái tên xa lạ với các giải đấu tầm cỡ khu vực và châu lục. Sân từng là nơi diễn ra bán kết lẫn chung kết ASEAN Cup 2016, thời điểm sân Gelora Bung Karno đang trong quá trình cải tạo. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong các địa điểm tổ chức môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, cùng giải U.19 châu Á cùng năm.
Tại ASEAN Cup 2026, Pakansari tiếp tục được chọn làm sân nhà cho toàn bộ các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Indonesia, nơi thầy trò HLV John Herdman đã đánh bại Campuchia 5-1.
Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam
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