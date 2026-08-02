Mặt sân không hoàn hảo của Indonesia trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Sân Pakansari tọa lạc tại Cibinong, Bogor, Tây Java (Indonesia), cách Jakarta khoảng 40-50 km về phía nam. Sân này được khánh thành từ năm 2015, sở hữu sức chứa 30.000 chỗ ngồi, toàn bộ đều là ghế ngồi, mặt sân trải cỏ Bermuda. Chủ sở hữu và đơn vị vận hành sân là chính quyền huyện Bogor.

Pakansari không phải cái tên xa lạ với các giải đấu tầm cỡ khu vực và châu lục. Sân từng là nơi diễn ra bán kết lẫn chung kết ASEAN Cup 2016, thời điểm sân Gelora Bung Karno đang trong quá trình cải tạo. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong các địa điểm tổ chức môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, cùng giải U.19 châu Á cùng năm.

Tại ASEAN Cup 2026, Pakansari tiếp tục được chọn làm sân nhà cho toàn bộ các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Indonesia, nơi thầy trò HLV John Herdman đã đánh bại Campuchia 5-1.

Chiều 2.8, BTC thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu, trong đó có tưới nước, làm ẩm mặt cỏ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

BTC tổng duyệt lễ chào cờ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam

Mặt cỏ sân Pakansari xanh mướt, được cắt tỉa gọn gàng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, sân còn một số vị trí chắp vá ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các cầu thủ phải cẩn trọng khi di chuyển, xử lý bóng ở những khu vực này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khu vực dành cho phóng viên ảnh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Băng ghế của ban huấn luyện 2 đội là ghế da, tạo cảm giác êm ái khi ngồi ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ghế ngồi cho CĐV là ghế nhựa, vẫn còn khá mới ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sân Pakansari có bảng điện tử chất lượng cao, tương tự ở Gelora Bung Karno

Ở giữa các khán đài, BTC gắn thêm thép gai để ngăn tình trạng bạo động xảy ra. Các CĐV Indonesia nổi tiếng với sự cuồng nhiệt thái quá ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG