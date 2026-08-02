HLV Kim Sang-sik nói cực hay về chủ nhà Indonesia, tuyên bố cứng ‘Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm’

HLV Kim Sang-sik rất thoải mái

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia vào lúc 20 giờ 30 ngày 3.8. Chiều 2.8, HLV Kim Sang-sik tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Ông chia sẻ: "Ngày mai là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm".

Nhìn lại trận hòa trước Singapore, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra vấn đề của toàn đội nằm ở khâu tận dụng cơ hội, đồng thời khẳng định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần ra sân tiếp theo: "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, và sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân vào ngày mai". Về mặt sân bãi, ông cho biết đội tuyển Việt Nam lần đầu thi đấu tại đây: "Chúng tôi chưa từng đến sân này trước đây. Thời tiết khá ổn".

HLV Kim Sang-sik có tâm lý tự tin, cười nhiều trong buổi họp báo ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việt Nam đã tìm hiểu rất kỹ Indonesia

Đề cập tới sức mạnh của đối thủ, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ càng qua 2 trận đấu vừa qua của Indonesia, đặc biệt lưu ý một cá nhân nổi bật: "Chúng tôi đã phân tích 2 trận đấu vừa rồi của Indonesia. Họ sở hữu đội hình mạnh, đặc biệt số 19 (Thom Haye) thi đấu rất xuất sắc và khó ngăn cản. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, và đang có sự tự tin nhất định".

Thầy Kim và Lê Giang Patrik họp báo Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim vui vẻ bắt tay phóng viên Ảnh: Ngọc Linh

Ông cũng tiết lộ đã trực tiếp theo dõi Indonesia thi đấu giao hữu với Mozambique trước đó, qua đó nhận ra sự tiến bộ rõ rệt của đối thủ: "Tôi đã xem trận giao hữu giữa Indonesia với Mozambique. Indonesia đã thay đổi rất nhiều tính đến thời điểm này. Thật lòng mà nói, khi xem trực tiếp, tôi thấy Indonesia chơi mạnh, biết cách chơi bóng và biết rõ mình phải làm gì. Dù vậy, điều quan trọng hơn là chúng tôi cần tập trung vào bản thân".

Phóng viên đặt câu hỏi: "Một số ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam không có tiền vệ phòng ngự thực thụ nào và sử dụng cả 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công là Quang Hải và Hoàng Đức là tương đối rủi ro. Ông đánh giá gì về quan điểm này?". HLV Kim Sang-sik đã vui vẻ nói rằng, ông không thể trả lời cáu hỏi này vì có cả phóng viên Indonesia.

Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức trở lại với sự nghiêm túc: "Chúng tôi không quá quan ngại về điều đó vì đã có Lê Giang Patrik ở đây rồi. Cậu ấy sẽ cứu thua. Dù vậy, Indoensia là một đối thủ mạnh. Và có thể chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm những phương án khác".



