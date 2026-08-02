Đội trưởng Indonesia ‘cam kết’ sẽ vô hiệu hóa thành công bộ ba nhập tịch của Việt Nam

Điểm tựa tinh thần của Indonesia

Rizky Ridho khẳng định chiến thắng ở trận đấu này sẽ mang ý nghĩa rất lớn: "Đây là trận đấu rất quan trọng ở bảng đấu này. Dù trận nào cũng quan trọng, nhưng nếu thắng ngày mai, chúng tôi gần như chắc suất vào bán kết. Chúng tôi biết đội tuyển Việt Nam có chất lượng tốt, họ cũng là nhà đương kim vô địch giải đấu này. Vì vậy đây sẽ là một bài kiểm tra tốt cho chúng tôi".

Khi được hỏi về kinh nghiệm đối đầu đội tuyển Việt Nam, trung vệ sinh năm 2001 tự tin nhắc lại thành tích ấn tượng trong quá khứ: "Indonesia từng có 3 chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, gồm 1 lần tại Asian Cup 2023 và 2 lần ở vòng loại World Cup 2026. Đó là vốn liếng quan trọng. Tôi cũng chia sẻ với các đồng đội rằng cần tập trung thực hiện đúng kế hoạch của HLV. Chúng tôi biết trình độ giữa 2 đội khá sát sao, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tập trung vào trận đấu".

Cả HLV Herdman và Ridho đều tự tin ẢNH: IKHWAN/CNN INDONESIA

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Ridho cũng cho biết đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm đối đầu đội tuyển Việt Nam cho những đồng đội lần đầu dự giải: "Những cầu thủ lần đầu ra mắt ở giải đấu này cũng đã xem lại các trận đấu trước đây của chúng tôi với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ về sự khốc liệt khi đối đầu đội bóng này, nhưng vẫn quay về nguyên tắc: tập trung vào kế hoạch của HLV và chinh phục từng mục tiêu một".

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Ridho cũng xác nhận bản thân sẽ đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt là theo kèm các chân sút nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nghiêm túc thực hiện đúng chiến thuật đã được HLV Herdman vạch ra.



