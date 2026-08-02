HLV Indonesia hiểu rất sâu ông Kim, khát khao đánh bại Việt Nam và đã nghĩ đến… chức vô địch

'Đội tuyển Việt Nam đã nóng máy'

HLV Herdman mở đầu cuộc họp báo bằng những lời có cánh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik: "Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Họ được dẫn dắt bởi một HLV chưa từng nếm mùi thất bại, người từng vô địch nhiều giải đấu ở Đông Á. Ông ấy hiểu rõ mình cần gì, hiểu tâm lý cầu thủ, và biết cách khai thác tối đa cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ nhập tịch".

Ông cũng nhắc tới bộ ba tấn công gốc Brazil của đội tuyển Việt Nam với sự ngưỡng mộ: "Họ bất bại cùng những cầu thủ Brazil, và những cầu thủ ấy vẫn đang ghi bàn đều đặn. Đây là một đội bóng được tổ chức tốt, toàn tâm toàn ý vì màu cờ sắc áo. Tôi rất thích xem họ thi đấu vì lúc nào họ cũng chơi hết mình".

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Ông Herdman cũng chỉ ra sự chênh lệch về thời gian chuẩn bị giữa 2 đội: "Họ đã bắt đầu chuẩn bị từ 22.6, và tới giờ đã đá 7 trận mà không thua. Trong khi đó, Indonesia mới chỉ bước vào trận thứ 3, chúng tôi vẫn đang từng bước xây dựng đội hình".

Dù vậy, ông khẳng định đây không phải là cái cớ để đội nhà thi đấu dưới sức: "Cỗ máy của đội tuyển Việt Nam đã nóng, bình nhiên liệu của họ cũng đầy hơn. Nhưng đó sẽ không phải là lý do biện minh cho chúng tôi vào ngày mai trong trường hợp chúng tôi thi đấu thế nào đó".

HLV Herdman ngầm hẹn gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết ẢNH: IKHWAN/CNN INDONESIA

HLV Indonesia đã nghĩ đến trận chung kết

Đề cập tới mục tiêu trước mắt, HLV Herdman cho biết toàn đội xác định đây là cơ hội để tự chứng minh bản thân, hơn là một trận đấu quyết định danh dự: "Ngày mai là cơ hội để Indonesia tự chứng minh mình đã tiến bộ tới đâu trong giải đấu này, khi đối đầu với đội có lẽ đang là ứng viên vô địch. Chúng tôi sẽ ra sân tận hưởng, cống hiến vì người hâm mộ, và thi đấu hết khả năng, rồi xem kết quả ra sao".

Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa vị thế hiện tại và tương lai: "Vị trí của chúng tôi ngày mai sẽ khác với vị trí ở trận chung kết 3 tuần nữa. Đó chính là bản chất của một giải đấu, bạn phải không ngừng phát triển. Có thể ngày mai đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn chúng tôi, nhưng 3-4 tuần nữa thì chưa chắc".

Về vấn đề nhân sự, HLV Herdman xác nhận sẽ đánh giá đầy đủ tình trạng của Marselino Ferdinan sau trận đấu, đồng thời khẳng định không có bất kỳ sự chuẩn bị đặc biệt nào để đối phó tâm lý khiêu khích thường thấy từ đối thủ, mà chỉ tập trung củng cố tinh thần lãnh đạo và bản sắc thi đấu của toàn đội.

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Ông cũng đánh giá cao sự đa năng của Thom Haye, người có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng tiền vệ, đồng thời nhắc nhở giới truyền thông không nên bỏ qua những đóng góp thầm lặng của các cầu thủ khác như Rizky Ridho hay Justin Hubner.