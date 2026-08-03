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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bí ẩn những miếng dán tròn trên vai Xuân Son trước trận gặp Indonesia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Indonesia
Trong những buổi tập làm quen sân Pakansari trước cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia, không khó để nhận ra vài miếng dán tròn màu trắng xuất hiện trên vai và cánh tay của Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son nói gì?

PV Thanh Niên đã trực tiếp liên hệ hỏi thăm Xuân Son. Trả lời tin nhắn, tiền đạo sinh năm 1997 xác nhận đây chỉ là miếng dán giảm đau thông thường, không phải dấu hiệu của một chấn thương nghiêm trọng nào: "Đó là miếng dán giảm đau, vai tôi chỉ hơi đau một chút thôi". Khi được hỏi thêm liệu tình trạng này có ảnh hưởng tới khả năng ra sân hay không, Xuân Son khẳng định chắc nịch bằng một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự tin: "Vẫn ổn cho trận đấu tới, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Sẽ thi đấu với 200% phong độ".

Vì thế, nhiều khả năng Xuân Son vẫn được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình xuất phát. Ở ASEAN Cup 2026, anh mới có 1 bàn thắng và đang rất khát khao lập công cho đội tuyển Việt Nam.

Bí ẩn những miếng dán tròn trên vai Xuân Son trước trận gặp Indonesia- Ảnh 1.

Bí ẩn những miếng dán tròn trên vai Xuân Son trước trận gặp Indonesia- Ảnh 2.

Xuân Son xuất hiện với những miếng dán có kích cỡ như đồng xu

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bí ẩn những miếng dán tròn trên vai Xuân Son trước trận gặp Indonesia- Ảnh 3.

Anh vẫn hoàn thành tốt các bài tập

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Công dụng của miếng dán là gì?

Đây là loại miếng dán giảm đau tại chỗ (topical pain relief patch) khá phổ biến trong giới VĐV, thường có thành phần chính là methyl salicylate và menthol, có tác dụng giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ tuần hoàn máu tại vùng cơ bị căng cứng hoặc mỏi.

Với các VĐV chuyên nghiệp, những miếng dán giảm đau dạng này thường được đội ngũ y tế sử dụng như một biện pháp hỗ trợ nhanh, giúp giảm cảm giác khó chịu ở các nhóm cơ chịu áp lực lớn sau những buổi tập cường độ cao, mà không cần dùng đến thuốc uống.

Việc Xuân Son sử dụng loại miếng dán này cho thấy đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao thể trạng của ngôi sao số 1 trên hàng công, nhằm đảm bảo anh luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất cho những trận đấu quan trọng phía trước.


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